«М.Видео-Эльдорадо»: средняя цена на ноутбуки в России снизилась на 8% в первой половине 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала рынок ноутбуков в России по итогам первого полугодия 2025 г. Средняя цена ноутбука в январе-июне снизилась на 8% — с 63,4 до 58,5 тыс. руб. год к году. Это снижение стало результатом переориентации спроса на более доступные решения и усилившейся конкуренции в сегменте массовых устройств. Всего россияне приобрели 1,6 млн ноутбуков на общую сумму 96,1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Наибольшую долю в продажах в штучном выражении занял Asus — 16% российского рынка. Второе место на рынке ноутбуков в России занял Huawei с долей 12%. На третьем месте — устройства без бренда (Unbranded), занявшие 8%. Этот сегмент включает в себя лэптопы, предлагающие пользователям базовую функциональность по минимальной цене. Такие модели часто становятся выбором для решения простых задач — интернет-серфинга, видеосвязи и работы с документами.

Также в топ-5 в количественном выражении вошли Lenovo (7%) и Apple (6%). Lenovo сохраняет устойчивый спрос благодаря узнаваемости, надежности и оптимальным конфигурациям в сегменте до 60 тыс. руб. Apple, несмотря на меньший объем продаж, остается востребованным брендом в премиум-сегменте, особенно среди пользователей, выбирающих MacBook Air и Pro.

В денежном выражении также лидирует Asus — 19% рынка. На втором и третьем местах — Apple и Huawei, по 12%. Четвертую строчку занял MSI (7%). Замыкает пятерку Lenovo (6%).

Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев: «На рынке ноутбуков мы видим сразу несколько устойчивых тенденций. Во-первых, сохраняется высокий интерес к доступным моделям: покупатели чаще ориентируются на соотношение цены и характеристик, выбирая ноутбуки в диапазоне до 60 тыс. руб. Это отражает общее стремление к более взвешенному и рациональному подходу к технике. Во-вторых, усиливаются позиции китайских брендов, которые предлагают актуальные конфигурации, современный дизайн и конкурентные цены. В то же время интерес к игровым и премиальным решениям не снижается: несмотря на более высокую стоимость, такие устройства формируют заметную долю выручки благодаря лояльной аудитории. Мы также фиксируем рост спроса на компактные и легкие модели — это особенно заметно в городах с высокой долей продаж. В целом покупатель стал более осознанным, а рынок — более сбалансированным».