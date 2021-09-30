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Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности

ГК Astra Linux, разработчик отечественных защищенных операционных систем и платформ виртуализации, выпустила обновление общего назначения ОС Astra Linux Common Edition 2.12.43. Ключевые изменения — ядро Linux 5.10 с поддержкой новейших чипсетов от Intel Core и современных видеокарт, совместимость с СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0R2, новые утилиты, устранение ошибок и уязвимостей. В числе других важных доработок — оптимизация и расширение пользовательского функционала, а также новые возможности для разработчиков.

В состав продукта вошло актуальное ядро Linux 5.10 в обычном и защищенном вариантах, которое поддерживает новейшие чипсеты от Intel® Core™ 11 поколения и современные видеокарты. Также в нем улучшена поддержка процессоров AMD на микроархитектурах Zen 2 и Zen 3. В числе ключевых изменений — устранение ряда уязвимостей, обновление средств электронной подписи fly-csp-cryptopro и поддержка новой сертифицированной версии СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0R2. Кроме того, разработчики обновили сервер графических приложений и оконный менеджер Fly.

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Пользователям ОС стал доступен новый комплект драйверов для видеоадаптеров Nvidia, а в файловом менеджере fly-fm значительно оптимизированы работа с сетевыми каталогами и расширениями документов, скроллирование каталогов, предпросмотр аудио-видео файлов и т. д. Работа с принтерами стала удобнее: появилась поддержка новых моделей, можно просматривать документы, которые отправил на печать какой-либо конкретный пользователь, сохранять имена и пароли для сетевых принтеров, доступен функционал для их группировки и поиска.

Обновленная операционная система содержит актуальные версии браузеров firefox и chromium, почтовой подсистемы, e-mail-клиента thunderbird и комплект современных видео- и аудиокодеков ffmpeg.

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Интеграция

Улучшения также коснулись использования внешних устройств и графических служебных утилит, теперь есть возможность добавлять или удалять шрифты и проверять директории. В состав продукта включили новый файловый сервер Samba 4.12 с интеграцией с сетевым доменом AD, обновили и доработали консольные утилиты настройки доменов FreeIPA и SambaDC.

В части средств управления тоже произошли изменения: для удаленного управления Linux-серверами в репозиторий добавлен Cockpit, а кроме этого, актуализирована утилита для управления средствами удаленного управления конфигурациями и сетевого развертывания foreman.

Еще одно важное новшество в Astra Linux Common Edition — это центр системных отчетов fly-sosreport. Он позволяет собирать, сохранять и отправлять в службу сопровождения данные о работе системы для диагностики и отладки. Среди доработок разработчики отмечают комплект утилит для «облачной» установки, обновление средств для работы в виртуальной среде VMware, реализацию возможностей проверять, достаточно ли свободного места на диске, и отключать перед обновлением функционал, отвечающий за безопасность. Также в репозиторий добавлены новая версия интерпретатора python 3.7 и компилятор языка golang 1.15, которые можно использовать для разработки приложений.

«Мы позиционируем Astra Linux Common Edition как платформу для инфраструктур, предназначенных для самого широкого круга задач: от обычной офисной работы до разработки ПО и онлайн-игр. Поэтому наши специалисты стремятся заложить в продукт все, что может понадобиться заказчикам: защиту от уязвимостей, интуитивно понятный интерфейс, удобный функционал для работы с принтерами, документами и почтой, также средства для управления, развертывания систем в виртуальной среде и разработки софта. Отзывы пользователей, которые теперь можно направлять нам прямо из ОС, помогают ГК Astra Linux развивать свои решения именно в том направлении, которое актуально для российского рынка», — комментирует Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.

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