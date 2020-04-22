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Astra Linux выпустила портативное решение для организации защищенного удаленного рабочего места

Системное ПО

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем, сообщила о выпуске Astra Linux Portable («Астра линукс портабл») — решения для организации портативного защищенного рабочего места сотрудника на базе сертифицированной по первому уровню доверия операционной системы — ОС Astra Linux Special Edition. Astra Linux Portable не требует установки операционной системы на жесткий диск и позволяет настроить удаленный доступ к ИТ-инфраструктуре заказчика с любого компьютера с применением имеющихся в Astra Linux Special Edition средств защиты информации.

В решении обеспечена поддержка всех основных функциональных возможностей сертифицированной версии ОС семейства Astra Linux. В период самоизоляции такая технология становится особенно востребованной, так как облегчает организацию безопасного дистанционного взаимодействия персонала с информационными системами значимых объектов критической информационной инфраструктуры, медицинскими и государственными информационными системами, автоматизированными системами управления производственными и технологическими процессами, а также информационными системами для обработки персональных данных и сведений, составляющих государственную тайну.

Astra Linux Portable — это образ защищенной операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск», который записан на портативное USB-устройство. Решение может использоваться в двух сценариях.

Первый — организация портативной рабочей станции, функционирующей в среде Astra Linux Special Edition, где безопасность системы обеспечивают встроенные средства защиты ОС. В составе образа имеется необходимый набор программ для локальной работы с документами, почтой, интернетом, файлами и т.д.

Второй сценарий — портативная рабочая станция c дистанционным доступом для удаленной работы и защищенным подключением к информационным ресурсам организации, например, к рабочему месту в среде виртуализации «Брест» ГК Astra Linux или в ее аналогах. Если для удаленного доступа к информационной системе нужны сертифицированные СКЗИ или другое не входящее в образ ПО, то их следует дополнительно включить в состав образа и настроить.

К преимуществам использования Astra Linux Portable можно отнести поддержку нескольких сценариев загрузки ОС, таких как полноценная пользовательская сессия с установленным ПО и пользовательская сессия с запущенным веб-обозревателем или специализированным клиентом, настроенным на подключение к брокеру VDI. Еще одним плюсом является поддержка защищенных VPN-соединений с использованием разных криптопровайдеров, включая сертифицированные, а также возможность ограничить установку и запуск программ с использованием режима киоска. В Astra Linux Portable имеются встроенные механизмы обеспечения регламентного и динамического контроля целостности. Продукт позволяет подключаться к гостевым ОС семейства Windows с авторизацией в домене Active Directory и реализацией функций криптопровайдера. Кроме того, в решении поддерживается работа с файлами в режимах «только для чтения» или «чтение-запись». По запросу заказчика в состав системы можно включить дополнительное ПО.

Пользователи Astra Linux Special Edition могут загрузить готовый стандартный ISO-образ операционной системы в «Личном кабинете» на официальном сайте разработчика или самостоятельно его создать и записать на съемный USB-носитель. По запросу заказчика специалисты ГК Astra Linux могут разработать кастомизированное решение, добавив дополнительное ПО, отвечающее его индивидуальным потребностям.

«ГК Astra Linux предлагает рынку действительно гибкое и одновременно комплексное решение для обеспечения безопасной удаленной работы сотрудников, крайне актуальное в период режима повсеместной изоляции. Astra Linux Portable — для любого компьютера, не требует установки операционной системы на жесткий диск и вместе с тем обеспечивает уровень защиты информации в соответствии с требованиями регуляторов. Наши клиенты могут воспользоваться им, не выходя из дома, просто загрузив дистрибутив прямо с сайта компании», — сказал Александр Гутин, директор по маркетингу ГК Astra Linux.

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