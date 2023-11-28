Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики

Компания «Иторум» выбрала инструмент C3D Toolkit – специализированная библиотека для разработки инженерного программного обеспечения, отвечающая за построение, редактирование, визуализацию и конвертацию геометрических моделей – для создания отечественного решения Technical Documentation Editor 3D (TDE 3D). Компоненты C3D Vision (включающий также функционал web-визуализации) и C3D Converter помогают создавать 2D и 3D-графику для интерактивной электронной технической документации и средств обучения. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs.

Модуль визуализации C3D Vision дает возможность разрабатывать и использовать 2D и 3D-графику не только в десктопных приложениях под управлением ОС Windows и Linux, но и размещать ее на специализированном web-сервере для технической документации Technical Documentation Server. Это обеспечивает интерактивное взаимодействие с 3D-моделями посредством любого интернет-браузера.

За счет компонентов C3D Vision и C3D Converter в программный продукт TDE 3D добавлены функциональные возможности: импорт 3D-моделей, созданных в САПР; подготовка 3D-иллюстраций с возможностью создания видов, сечений, аннотаций; автоматическое формирование перечня элементов, изображенных на иллюстрации на основе параметров 3D-модели; создание 2D-иллюстраций на основе 3D; интеграция со средством разработки ИЭТР; автоматическая конвертация данных для просмотра ИЭТР, включая 2D и 3D-иллюстрации, в любом интернет-браузере.

В планах по сотрудничеству компаний C3D Labs и «Иторум» уже намечены следующие шаги в развитии программного продукта TDE 3D, а именно: гибкая настройка параметров визуализации 3D-моделей (цвет, текстуры, освещение); автоматизированная подготовка иллюстраций на основе библиотеки шаблонов; оптимизация полигонального представления 3D-моделей для использования в симуляторах.

Дмитрий Бахметьев, руководитель отдела разработки программного обеспечения, «Иторум»: «Хочется особо отметить оперативную реакцию технической поддержки C3D Labs на наши запросы, включая не только устранение ошибок, но и реализацию дополнительного функционала. Надеемся, что дальнейшее развитие компонентов C3D Toolkit будет иметь такой же темп, чтобы мы смогли создать приложение на уровне лучших мировых аналогов в области разработки технической графики. Для нас важно, чтобы возможности отображения десктопной версии приложения, созданного на базе C3D Toolkit, и вьюера, разработанного на C3D Web Vision, развивались параллельно».

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Максим Кулагин, руководитель отдела технической поддержки, C3D Labs: «Компания «Иторум» в сжатые сроки провела тестирование компонентов C3D Toolkit и оперативно приняла решение об их лицензировании. Развитие продукта TDE 3D с использованием модулей C3D идет сразу в двух направлениях: визуализация и работа с геометрическими моделями в десктопном приложении, а также отображение 3D моделей в веб браузере. По обоим направлениям мы получаем стабильную обратную связь и предложения по добавлению нового функционала, что, несомненно, благотворно влияет на развитие наших компонентов. В результате проделанной работы было внесено множество исправлений в компоненты, в частности касающихся отображения аннотаций и получения скриншотов графической области».

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Компания «Иторум» основана в 2009 г. Основная цель работы — внедрение и использование решений в области информационной поддержки жизненного цикла изделий, включая разработку технической документации, проектирование изделий, электронное обучение. Помимо непосредственной разработки документации, компания разрабатывает программные продукты группы Technical Documentation Suite (TDS), которая включает в себя TD Viewer, TD Viewer Mobile, TD Viewer AR, TD Editor 3D. TDS интегрируется и выступает ядром для прочих систем, таких как онлайн магазины запасных частей, системы дистанционного обучения, бортовые системы автомобилей. Среди заказчиков «Иторум» — компании в различных отраслях машиностроения: авиация, тяжелое машиностроение, автомобильная и дорожная техника, вооружение и военная техника, энергетика.