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C3D Viewer получил сертификат соответствия от Astra Linux

Компания C3D Labs (входит в «Аскон») совместно с разработчиками операционной системы Astra Linux протестировали и сертифицировали работу приложения C3D Viewer — бесплатного инструмента просмотра 3D-моделей. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs.

Основной задачей тестирования была оценка работоспособности C3D Viewer на отечественной операционной системе и подтверждение его использования инженерами и конструкторами, работающими на ОС Astra Linux.

Со стороны C3D Labs в тестировании принимали участие инженеры-тестировщики отдела технической поддержки и тестирования. Специалисты проверили корректность установки, запуска и работы основных функций C3D Viewer на ОС Astra Linux. В частности, проверялись возможности открытия, просмотра и навигации по 3D-моделям различных форматов.

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C3D Labs
C3D Viewer получил сертификат соответствия от Astra Linux
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По итогам тестирования C3D Viewer продемонстрировал стабильную работу и корректное отображение 3D-моделей на операционной системе. Специалисты Astra Linux подтвердили соответствие инструмента требованиям и выдали сертификат совместимости.

Сертификация C3D Viewer для Astra Linux расширяет возможности использования этого бесплатного инструмента просмотра 3D-моделей российскими инженерами и конструкторами, работающими в отечественной операционной системе. C3D Labs продолжит тестирование и сертификацию других своих продуктов для обеспечения их совместимости с Astra Linux и другими отечественными операционными системами.

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