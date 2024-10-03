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«Группа Астра» и «Аскон» заключили соглашение о технологическом партнерстве

«Группа Астра», разработчик инфраструктурного ПО, и разработчик и интегратор инженерного ПО «Аскон» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Документ был подписан генеральным директором «Аскон» Максимом Богдановым и директором по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра» Андреем Климовым.

Компании уже несколько лет ведут работу над совместимостью своих решений. Продукты «Аскон» сертифицированы на совместимость с ОС Astra Linux. Это САПР «Компас-3D», система «Лоцман:PLM» (серверная часть и веб-клиент), входящая в состав PLM-решения, а также геометрическое ядро C3D. Подписанное соглашение закрепило нацеленность на стратегическое партнерство и продолжение сотрудничества в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

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Генеральный директор «Аскон» Максим Богданов, сказал: «Промышленности для обеспечения технологического суверенитета нужны не просто отдельные отечественные продукты с развитой функциональностью, а целостные ИТ-платформы, где системное, инфраструктурное и прикладное ПО работает совместно и отлажено на реальных производственных задачах. Развивая технологическое партнерство с «Группой Астра», мы создаем для наших заказчиков надежную и импортонезависимую информационную среду».

Директор по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра» Андрей Климов отметил: «Сотрудничество между «Группой Астра» и «Аскон» объединяет две ведущие компании в области разработки программного обеспечения. Данное партнерство дает возможность предлагать заказчикам сложные инфраструктурные решения, независящие от импорта, которые отвечают высоким стандартам российских промышленных предприятий. В партнерстве с коллегами из «Аскон» мы ведем постоянную работу для обеспечения безболезненной миграции критической инфраструктуры на российский стек ИТ-продуктов. Это поможет быстрее и в полном объеме обеспечить независимость российских предприятий от западного ПО».

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