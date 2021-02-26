«Швабе» поставил первый оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти на российском шельфе

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставил заказчику пилотный комплект аппаратуры волоконно-оптической системы передачи и преобразования оптических сигналов (СПОС). Оборудование передачи сигналов для управления подводной инфраструктурой шельфовой добычи нефти и газа планируется установить на российском добычном комплексе на Южно-Киринском месторождении на шельфе острова Сахалин.

Технологическое решение построено на использовании волоконной оптики и позволяет осуществлять обмен данными на глубине до 500 метров. По скорости передачи информации российское оборудование превосходит зарубежные аналоги, работающие посредством электрокабеля.

За скорость и надежность передачи информации отвечают цифровые волоконно-оптические модули, разработанные специально для работы на глубоководье. Всего система позволяет подключать до 48 подводных модулей управления (ПМУ), которые дистанционно управляют и контролируют процесс добычи на расстоянии до 85 км. Гарантированный срок работы системы составляет не менее 30 лет.

В 2021 г. планируется завершить эксплуатационные испытания и осуществить следующую поставку в интересах энергетической компании, работающей на российском шельфе.

В составе «Ростеха» проект реализует Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха – предприятие дочернего холдинга «Швабе».