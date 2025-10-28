Разделы

Сырова Мария


СОБЫТИЯ


28.10.2025 Создателя Chronopay посадили на 10 лет 1
24.11.2023 Основателя Chronopay обвинили в легализации полумиллиарда рублей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сырова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4515 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 180 1
РФИ Банк 12 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 852 1
Судебная власть - Judicial power 2395 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 231 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4318 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5784 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 921 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4424 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31095 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3440 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5306 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 770 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11194 1
Акимова Надежда 5 1
Ведяшкин Матвей 5 1
Кузьменко Дмитрий 1 1
Иноядов Александр 1 1
Врублевский Павел 102 1
Артимович Дмитрий 42 1
Беляев Алексей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 155030 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 987 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8278 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 621 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54476 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7432 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50796 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 486 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11351 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2994 1
