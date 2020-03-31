Google радикально изменит интерфейс Chrome

В настольном Google Chrome изменится вид кнопок, ползунков и форм даты и времени в угоду владельцам моноблоков и ноутбуков с сенсорными дисплеями. Переориентированный на тач-устройства, Chrome, доступный в версии 80 получил новый график выхода обновлений и лишился версии 82 – после Chrome 81 Google сразу перейдет к 83.

Обновленный Chrome

Google работает над новым интерфейсом настольной версии браузера Chrome в стремлении сделать его «более дружелюбным» к устройствам с сенсорным дисплеем. Редизайну, пишет ресурс9to5Google, подвернутся основные элементы управления в интерфейсе, в том числе и ползунки.

Общая концепция дизайна Chrome изменений не претерпит. Нововведения будут внедрены в браузер в одной из ближайших версий, которая выйдет в середине II квартала 2020 г.

Что поменяется

В первую очередь подкорректирует внешний вид всех ползунков, приведя их к единому стандарту и сделав их более удобными для управления касанием. Их ширина заметно уменьшится, что позволит оставить больше свободного пространства над ними и под ними и снизить риск случайного касания других элементов интерфейса.

На стартовой странице изменится облик поля ввода запроса, и увеличится расстояние между иконками сайтов

Изменится и облик флажков (галочек и точек). Их размеры почти не изменятся, но цвет вместо черного станет синим. Добавится также более заметный прямоугольник выделения, который позволит людям, предпочитающим перемещаться по веб-сайтам при помощи клавиатуры, видеть, с каким элементом страницы (текст, ссылка, изображение и др.) они в данный момент взаимодействуют.

Старый (слева) и новый вид ползунков и кнопок

Вместе с этим Google поменяет и форму календаря, на страницах, где необходимо оставлять, к примеру, дату своего рождения. После обновления по клику или касанию этой формы будет появляться крупное окно с поддержкой свайпов и большим расстоянием между числами. Аналогичное окно будет сделано для формы выбора времени.

Когда ждать изменений

На момент публикации материала Chrome был доступен в стабильной версии с индексом 80.0.361.69, в которой все перечисленные нововведения недоступны. Опробовать их в числе первых смогут лишь те, кто пользуется бета-версиями браузера Google – нестабильный апдейт Chrome 81 рассмотренные изменения уже содержит.

Модифицированное (справа) поле выбора даты

Запустить их нужно при помощи флага «chrome://flags/#form-controls-refresh», который необходимо ввести в адресной строке. В появившемся окне настроек нужно активировать пункт Web Platform Control updated UI. Рецепт будет актуален и в стабильной версии Chrome 81, выпустить которую Google планирует 7 апреля 2020 г., то есть в ней новый дизайн останется недокументированной функцией.

Google собирается полностью проработать все изменения к версии Chrome 83 и сделать их доступными без дополнительных флагов. В версии Chrome 82 они гарантированно не появятся, поскольку сам Chrome 82 никогда не выйдет – Google перейдет от версии 81 сразу к 83.

Edge лишь частично перенял изменения в Chrome

По данным 9to5Google, готовящиеся для Chrome нововведения уже реализованы в Microsoft Edge. CNews убедился, что сходство действительно есть, но не абсолютное: к примеру, чекбоксы в самой актуальной на момент публикации материала версии Edge (80.0.361.69, такой же, как у Chrome), выглядят так же, как в будущих версиях браузера Google, а ползунки имеют похожий, но все же не идентичный дизайн.

График обновлений Chrome

Google еще в феврале 2020 г. определилась с датами релиза обновлений Chrome почти на весь 2020 г., но позже отказалась от установленного графика. 19 марта 2020 г., как сообщал CNews, она приостановила работы над новыми версиями браузера Chrome в связи с пандемией коронавируса.

Основной причиной отказа от разработки следующих версий Chrome и Chrome OS стал перевод сотрудников Google, проживающих в Северной Америке, на удаленную работу во избежание заражения их коронавирусом. Работать из дома они будут как минимум до 10 апреля 2020 г.

В настоящее время США (а Google – это американская компания) лидируют по количеству болевших им (164,7 тыс. человек на 31 марта 2020 г.), обгоняя не только Испанию (94,4 тыс.) и Италию (101,7 тыс.), но даже Китай (82,3 тыс.), где этот вирус и появился.

27 марта 2020 г. Google вновь пересмотрела свое решение. Она перенесла выпуск Chrome 83 с июня на май 2020 г., попутно отменив разработку Chrome 82. Все изменения, которые она собиралась реализовать в нем, станут частью 83 версии. Даты релиза следующих апдейтов Google не называет. Изначально она собиралась выпустить Chrome 84 в августе 2020 г., Chrome 85 – месяц спустя, а Chrome 86 – в течение IV квартала 2020 г.

Первоначальному примеру Google с отказом от выпуска апдейтов последовали и другие разработчики браузеров, в том числе и Microsoft со своим Edge. Тем временем Mozilla, пишет портал Softpedia, решила не поддаваться панике и заявила, что не собирается переносить выход новых версий Firefox. Следующее масштабное обновление запланировано на 7 апреля 2020 г., то есть новый Firefox выйдет одновременно с Chrome 81.