Российские разработчики встроили «умный» диктофон в платформу с ВКС

Российские разработчики встроили «умный» диктофон в платформу с ВКС. ИИ-ассистент платформы коммуникаций Frisbee работает прямо во время конференции и полностью берет на себя всю рутинную часть совещаний. Об этом CNews сообщили представители Frisbee.

Этот умный помощник в реальном времени отслеживает ход обсуждения, выделяет ключевые решения, фиксирует задачи и превращает все сказанное в структурированный, понятный протокол. Итоги встречи доступны сразу после ее завершения — без ручной подготовки и без риска что-то упустить.

С таким инструментом команды могут сосредоточиться исключительно на сути: на идеях, обсуждении и принятии решений. Frisbee превращает каждую встречу в четко организованный рабочий процесс без лишних усилий.

Видеоконференции во Frisbee — это часть безопасной корпоративной платформы для коммуникаций, созданной для организаций с повышенными требованиями к защите данных и контролю информации. Frisbee объединяет мессенджер, звонки, видеосвязь и видеохостинг в одном инструменте: все сообщения и конференции сохраняются на сервере компании или в доверенном дата-центре с шифрованием и строгим управлением доступом.

Доступ к записанному контенту можно получать через собственную медиаплатформу c удобным интерфейсом FrisbeeTube.

Отличительная черта ИИ-диктофона от Frisbee — пользователям не нужны неудобные физические устройства, которые крепятся к одежде или смартфону; ИИ-агент уже находится в ПО, которое может быть установлено на любой компьютер или смартфон. У корпоративных пользователей нет необходимости в дополнительных дорогостоящих подписках — функция входит в базовый пакет платформы Frisbee.