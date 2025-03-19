В российском корпоративном мессенджере появился видеохостинг

В российском мессенджере появился собственный видеохостинг. Платформа коммуникаций Frisbee представляет FrisbeeTube - внутренний видеосервис для создания и управления корпоративной медиатекой. Теперь компании могут организовать свой собственный корпоративный YouTube внутри защищенной среды, безопасно хранить, организовывать и делиться видеоматериалами. Об этом CNews сообщили представители Frisbee.

FrisbeeTube - это интегрированный в платформу Frisbee видеохостинг, который позволяет создавать корпоративную библиотеку видеоматериалов. Сервис доступен для сотрудников компаний, использующих платформу Frisbee, и позволяет загружать видео через чат-бота с последующей публикацией в созданных каналах мессенджера. Теперь в одной платформе Frisbee компании получают мессенджер, голосовую связь, инструмент видеоконференцсвязи и видеосервис для организации корпоративной медиатеки.

Какие потребности закрывает FrisbeeTube

FrisbeeTube решает ряд ключевых задач для бизнеса. Своя видеоплатформа позволяет организовать базу знаний компании, обеспечивая эффективный обмен информацией между отделами, филиалами и проектами через медиатеку. Обеспечивает безопасность использования информации только внутри корпорации. С помощью FrisbeeTube можно организовать собственную LMS-платформу для обучения сотрудников, включая создание корпоративных курсов для новых сотрудников. Проведенные видеоконференции во Frisbee можно записывать и заливать на FrisbeeTube для дальнейшего использования в работе.

Видеоконтент позволяет передавать сложные идеи и концепции, делая их более понятными и запоминающимися. Это особенно важно для команд, где работают над сложными проектами и необходимо закрепление и передача практических навыков.

Особенности FrisbeeTube

Информационный суверенитет. Независимость от зарубежных платформ и сервисов обеспечивает бесперебойный доступ к важной информации.

Безопасность. Видеофайлы хранятся на серверах компании и доступны только авторизованным пользователям. Все видео находятся в закрытом контуре, настройки позволяют предоставлять доступ к медиатеке по подпискам на внутренние каналы платформы.

Единая инфраструктура. Все необходимые для работы инструменты, такие как мессенджер, аудио- и видеозвонки, видеохостинг, собраны в одном приложении в закрытом контуре.

Легкий поиск. Быстрый доступ к нужной информации, т.к. видеофайлы собраны в плейлисты и упорядочены.

Кастомизация. Возможность адаптировать медиатеку под нужды компании, создавать категории и разделы для различных типов контента.

«FrisbeeTube - это важный шаг в развитии платформы, - сказал руководитель команды разработки российского корпоративного мессенджера Frisbee Александр Фираго. - Мы стремимся предоставить компаниям полный набор инструментов для эффективной и безопасной коммуникации и обмена знаниями. Любая компания - это кладезь практических знаний в разных сферах бизнеса. Мы предлагаем компаниям возможность создавать свою собственную базу знаний, медиатеку. Внутренний видеосервис позволит нашим клиентам лучше управлять информацией и взаимодействием внутри своих организаций».

Корпоративный мессенджер Frisbee - это продукт компании «Клауд Атлас» (резидент «Сколково»), который внесен в Единый реестр российского программного обеспечения. В апреле 2022 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России составило перечень отечественных альтернатив зарубежным сервисам.