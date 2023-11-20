«Сколково»: 80% россиян интересуются новостями о науке и технологиях

80% россиян интересуются новостями о науке и технологиях, а 78% молодежи считают, что сфера активно развивается. Такие данные были получены в результате всероссийского исследования Инновационного центра «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Проведенный опрос показал, что среди россиян наблюдается высокий интерес к информации о науке и технологиях. Так, 80% опрошенных хотя бы изредка читает или смотрит материалы по данным темам. При этом повышенный интерес к теме технологий проявляет каждый пятый житель нашей страны (21%), среди которых преимущественно мужчины (31%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (34%), а также люди с высшим образованием (28%). 30% респондентов заявили, что иногда смотрят новости из сферы науки и технологий, а 29% делают это редко. Лишь 19% участников опроса сказали, что не интересуются технологиями.

Карина Кушнир, вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии Фонда «Сколково»: «Первый опрос совместно с ВЦИОМ был проведен в 2021 г. Сравнивая результаты предыдущего и нынешнего исследований, мы видим положительный тренд восприятия сферы науки и технологий во всех группах населения. Почти две трети опрошенных считают, что сфера последовательно развивается, среди них 59% мужчин и 67% женщин. Наиболее позитивный взгляд отмечен среди молодежи. Так, в аудитории 18-24 лет ответы о постепенном развитии и расцвете отрасли выбрали 78% респондентов».

При этом среди молодежи 18-24 лет значительно сократилась доля тех, кто считает, что отрасль находится в постепенном упадке — только 3% в 2023 г. по сравнению с 16% в 2021 г. (-13 п.п.). Снизилось и общее число пессимистично настроенных россиян — с 24% в 2021 году до 17% в нынешнем.

Наблюдаются положительные изменения и у наиболее критично настроенной группы в возрасте от 25 до 34 лет, 61% опрошенных (+10 п.п. к 2021 г.) в этой когорте позитивно оценили ситуацию в отрасли, а негативно — всего 18% (-9 п.п. к 2021 г.).

Андрей Даудрих, руководитель Департамента социальных исследований ВЦИОМ: «Мы отмечаем рост общественного интереса к сфере науки и технологий. Это проявляется не только в росте соответствующего контента в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Самое важное — тема попала в “кухонные разговоры”, т.е. обсуждается на бытовом уровне. А это дорогого стоит».

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Аналитики Инновационного центра «Сколково» и ВЦИОМ также выяснили основные источники информации, в которых россияне читают или смотрят новости о науке и технологиях. Лидерство по результатам опроса занимают интернет-сайты (62%) и телевидение (51%). В топ-5 с некоторым отрывом также входят — разговоры с людьми (34%), мессенджеры (33%) и социальные сети (32%). В исследовании отмечается, что интернет-сайты во всех возрастных аудиториях находятся на первом месте среди источников информации о науке и технологиях, кроме наиболее возрастной группы (60+), где этот канал занимает второе место в топе после телевидения.

Общероссийское исследование Инновационного центра «Сколково» и ВЦИОМ проходило в 2023 г. среди населения России старше 18 лет методом телефонного опроса (CATI). Объем выборки: 1600 респондентов. Выборка репрезентирует взрослое население России (18+) по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. В опросе замерялся уровень информированности и динамика восприятия населением «Сколково» по сравнению с предыдущим исследованием Инновационного центра и ВЦИОМ, проведенным в ноябре 2021 г., а также уровень информированности и восприятия населением сферы науки и технологий.

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«Сколково» – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Ф2 инновации», «Яблочков», TenChat и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу года превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.