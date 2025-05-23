Исследование ВЦИОМ: 55% российской интернет-аудитории за последний год пользовались фитнес-трекерами или умными часами

Аналитический центр ВЦИОМ представляет результаты опроса интернет-пользователей об отношении к устройствам «интернета тел».

Приборы, окружающие человека, ведут незаметную работу: получают и обрабатывают данные, обмениваются ими с сетью. К «интернету тел» можно отнести устройства, которые взаимодействуют с человеческим телом и содержат программное обеспечение для работы с информацией о теле человека и обмена ею с сетью или другими устройствами, подключенными к интернету: некоторые собирают простейшие данные о физической активности, а более сложные могут восполнять утраченные функции организма.

Подавляющее большинство российских интернет-пользователей — 97% — знают о существовании неинвазивных (носятся на теле человека), 96% — об инвазивных (встраиваемых) устройствах, которые можно отнести к «интернету тел». Однако эта информированность скорее поверхностная и декларативная: образ таких устройств у многих еще не сложился (49% респондентов, отметивших свою осведомленность, не смогли привести пример).

Фитнес-браслеты и умные часы — одни из самых известных устройств «интернета тел» (их упомянули 34% информированных респондентов). Другой широко известный пример — кардиостимуляторы (30%).

Парадокс осознанности: 55% российской интернет-аудитории за последний год пользовались фитнес-трекерами или умными часами, по результатам мартовского исследования Аналитического центра ВЦИОМ. Однако многие из них не воспринимают эти гаджеты как часть «интернета тел»: при ответах на вопрос об известных устройствах, собирающих данные, респонденты часто забывали упомянуть собственные браслеты, их назвали только около трети опрошенных.

Вероятно, ряд пользователей видит в трекерах автономный умный аксессуар, не задумываясь, что те ежедневно передают в облако информацию об их пульсе, сне и активности. Невидимая работа гаджета выпадает из фокуса внимания.

Одна из передовых областей «интернета тел» связана с нейротехнологиями, разработками мозговых имплантов, которые имеют серьезные восполняющие возможности для организма человека. Однако эта сфера пока для большинства остается terra incognita: думая о примерах устройств «интернета тел», только 5% информированных опрошенных вспомнили о нейроимплантах, причем в основном молодежь (среди поколения цифры — 13%, среди младших миллениалов — 12% против 2% в поколении застоя).

Каждый третий опрошенный (36%) относит себя к пользователям устройств для мониторинга здоровья или восполнения функций организма, которые собирают и передают данные в информационную систему. Об использовании диковинок пока говорить рано: сегодня «интернет тел» в нашей жизни — это обычно фитнес-браслет или смарт-часы (31% интернет-пользователей говорят об их использовании), и специальное приложение в телефоне (3% опрошенных).

Что привлекает в использовании таких устройств? Прежде всего в них находят помощников-мотиваторов к физической активности и изменению привычек (59%), возможность отслеживания состояния здоровья (57%) и повышения комфорта повседневной жизни (54%). Четверо из десяти пользователей устройств отметили интерес к технологиям (42%).

Однако в использовании устройств «интернета тел» россияне видят как возможности, так и риски. С одной стороны, повышение качества жизни, более эффективный контроль состояния здоровья. С другой — риски уязвимости из-за утечки персональных данных, причинения вреда здоровью из-за сломавшегося или взломанного устройства. Подобные опасения, безусловно, могут влиять на практику использования устройств «интернета тел». Сегодня среди тех, кто не пользуется такими устройствами, более четверти (29%) причиной этого указали один или несколько мотивов, связанных с безопасность данных, а 15% — сомнения в надежности приборов. Однако самые частые причины непользования — отсутствие необходимости в устройстве и интереса к использованию (суммарно один или оба таких мотива отметили 59% опрошенных среди тех, кто не пользуется устройствами). Также имеют место финансовые барьеры (25%).

Интернет-пользователи сегодня не отвергают устройства «интернета тел»: большинство опрошенных декларирует позитивное отношение к использованию носимых и (или) встраиваемых устройства — 75% к неинвазивным, 53% — к инвазивным, а три четверти респондентов (74%) не прочь лично испытать гаджеты, способные следить за здоровьем или восполнять утраченные функции организма. В то же время примерно каждый шестой не хотел бы прибегать к помощи такого устройства-контролера (17%). Однако убежденных противников — 3% опрошенных интернет-пользователей (столько респондентов говорят, что ни при каких обстоятельствах не стали бы пользоваться такими устройствами).

Между чипом и фитнес-браслетом пока еще большая пропасть. Личный выбор большинства сегодня однозначно в пользу носимых, а не встраиваемых устройств. Однако и у встраиваемых устройств есть своя группа потенциальных пользователей (4% респондентов в гипотетической ситуации, когда необходимо прибегнуть к устройству, выбрали бы встроить его в тело; а для 13% опрошенных не имеет значения — внешнее будет устройство или встраиваемое).

Отношение к технологиям «интернета тел» зависит не только от их инвазивности, но и от контекста применения. Наибольшую лояльность вызывают устройства, призванные компенсировать физические ограничения и контролировать имеющиеся болезни. Здесь даже встроенные в тело приборы часто встречают понимание: в таких ситуациях от 75% до 91% интернет-пользователей положительно относятся к использованию и носимых, и встраиваемых в тело устройств, а доля негативно настроенных респондентов не превышает 6%.

Иначе воспринимаются гаджеты, чья цель — улучшение того, что и так работает, мониторинг здоровья или повышение бытового комфорта. К носимым устройствам для этих целей положительно относятся реже, появляется больше нейтральных оценок. А по отношению к встраиваемым устройствам ради тех же задач 21–26% опрошенных отвергают такие решения.

Волнения из-за вмешательства устройств «интернета тел» в природу человека пока относительно редки (о таком негативном последствии говорят 23% опрошенных, значительно меньше, чем о проблеме утечки данных и их использовании третьими лицами — 60%, вреда из-за поломки/ошибки — 51%, слежке за людьми — 44%). Радикальных изменений в природе человека в перспективе ближайших 15 лет россияне не ждут. При этом большинство уверены: изменения будут происходить. Так, примерно треть опрошенных (35%), считают, что они проявятся в том, что устройства будут больше наблюдать за телом, а еще 39% ждут значительных перемен, когда возможности тела человека будут улучшены за счет вспомогательных устройств. Однако если люди могут согласиться передать технологиям право наблюдать за своими биоритмами, то принимать решения о здоровье — только в особых случаях.