Россияне влюбились в технологию, которая бесит весь остальной мир

Россияне в большинстве своем положительно относятся к голосовым сообщениям. В это же время весь мир стонет от них, а сервисы онлайн-общения внедряют средства их автоматической расшифровки и превращения в текст. Наиболее востребованы аудиосообщения среди женщин – мужчины же предпочитают звонить или излагать свои мысли в текстовой форме.

У России свой путь

Большинство россиян оказались адептами голосовых сообщений – технологии, заменившей миллионам людей текстовое общение и классические звонки. К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании проведенных опросов.

Голосовыми сообщениями пользуются шесть из десяти россиян или около 64%. Опрос также показал, что получателей таких сообщений, напротив, меньше, чем отправителей – 44% и 61% соответственно. 24% респондентов заявили, что если есть возможность избежать использования голосовых сообщений и донести до собеседника свою мысль другим способом (текстом или звонком), то они с удовольствием пользуются ею. Функция, на самом деле, древняя по меркам современных сервисов – в мессенджере WhatsApp, к примеру, она присутствует с августа 2013 г.

Опрос ВЦИОМ показал, что крайне негативное отношение к голосовым сообщениям как к способу общения высказывают лишь 18% россиян. 38% относятся к ним положительно, а о своем нейтралитете высказались 41% респондентов.

В масштабах всего мира голосовые сообщения раздражают абсолютное большинство пользователей. Те, кто отправляют такие сообщения, могут говорить медленно и невнятно, путаться в мыслях и словах, и тем самым прослушивание подобных «опусов» может занять в разы больше времени, чем прочтение текстового сообщения.

На то, что голосовые сообщения бесят если не всех, то почти всех, указывают и нововведения в популярных сервисах для онлайн-общения, как в российских, так и в иностранных. Так, мессенджер Telegram еще летом 2022 г. ввел функцию превращения «войсов» в текст. Подобная опция с сентября 2021 г. есть в соцсети «Одноклассники», и даже WhatsApp намерен в обозримом будущем дать пользователям возможность читать сообщения, а не слушать их.

Женщинам лень печатать

Согласно статистике ВЦИОМ, среди почитателей голосовых сообщений женщин больше, чем мужчин. 66% опрошенных женского пола получают их, а 49% отправляют. Мужчины со своей стороны значительно более скептически относятся к этому виду связи, отдавая предпочтение классическим способам общения. Лишь 39% получают голосовые сообщения и 54% отправляют.

Наименьший интерес «войсы» вызывают у россиян обоих полов старше 45 лет. 38% из них вообще не получают и не отправляют аудиосообщения, а у 26% из них и вовсе нет такой возможности. Это может быть связано, например, с отсутствием смартфона – обычные кнопочные телефоны не умеют принимать голосовые сообщения.

Среди россиян в возрасте от 18 до 44 лет «войсы» получают и отправляют 77% и 65% соответственно. Технической возможности пользоваться этим сервисом нет у 5% этой возрастной группы, а бойкотируют его 19%.

Любовь и ненависть

С тем, что аудиосообщения пользуются большей популярностью среди женщин, связан и другой установленный ВЦИОМ факт. Представительницы женского пола чаще положительно отзываются о них (42%), чем мужчины (35%).

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Что логично, в пользу «войсов» чаще высказываются те, кто их отправляет – те же, кто вынужден их слушать, напротив, не очень довольны этим изобретением. У 20% отправителей запись и отправка аудиосообщений отнимает меньше времени, чем набор текста того же содержания, для 17% «голосовые» проще и удобнее. Вероятно, это может быть связано с отсутствием необходимости следить за орфографией и пунктуацией.

Фото: cottonbro studio / Pexels В некоторых случаях аудиосообщения могут полностью вытеснить текстовые из диалога

Для 7% любителей обмен голосовыми сообщениями чем-то напоминает живое общение. Еще 6% говорят, что когда заняты руки и невозможно набрать текст, аудиосообщения действительно выручают.

Противники такого вида общения в 14% случаев заявили, что если текстовое послание можно прочесть где угодно, то с голосовыми этот фокус не пройдет. Действительно, в момент поступления сообщения рядом могут быть люди, которых совершенно не обязательно посвящать в таинство виртуального диалога. В результате придется либо искать укромное место, либо откладывать прослушивание сообщения на потом, даже если оно может содержать требуемую в данный момент информацию. Спасти может гарнитура, проводная или беспроводная, но ею пользуются далеко не все владельцы устройств, способных принимать аудиосообщения.

6% и 5% опрошенных заявили, что текстовые сообщения читать проще и быстрее соответственно.

Вопрос с тратой большего времени на прослушивание аудиосообщений в сравнении с прочтением текстовых в большинстве сервисов решен очень просто и эффективно – они позволяют ускорить их воспроизведение в полтора или два раза. Такая опция доступна как минимум в WhatsApp и Telegram. Но, если запись поступила от человека, неспособного похвастаться хорошей дикцией, то ее прослушивание в ускоренном режиме может быть сильно затруднено.