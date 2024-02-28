ВЦИОМ: 68% опрошенных считают, что сохранение беспошлинного порога в 1000 евро поможет поддержать россиян в сложный период

По данным исследования, проведенного ВЦИОМ, 62% россиян считают, что им доступны не все товары, 40% россиян чувствуют ухудшение своего материального положения, а 72% опрошенных ожидают рост цен на товары и услуги в ближайшие один-два месяца.

Наибольшую нехватку респонденты ощущают в следующих категориях: аксессуары и комплектующие для гаджетов и авто (32%), бытовая техника и электроника (27%), а также обувь, одежда, аксессуары (20%).

68% опрошенных поддержали тезис о том, что сохранение беспошлинного порога размером в 1000 евро поможет поддержать россиян в сложный период после ухода западных брендов и сервисов. Среди пользователей маркетплейсов с доставкой товаров из-за границы эта цифра выше – 77%.

38% опрошенных считают, что снижение порога с 1000 до 200 евро ухудшит положение российских покупателей. Среди тех, кто за последний год совершал покупки на сумму свыше 200 евро, эта доля значительно выше – 68%.

Почти половина (44%) пользователей маркетплейсов заказывает на них товары из-за рубежа; 14% российских пользователей маркетплейсов заказывают с доставкой из-за границы товары стоимостью выше 20 тыс. руб. (эквивалент 200 евро). Лидером среди категорий дорогостоящих покупок является бытовая техника и электроника: ее приобретают 51% опрошенных. Второе по популярности место занимает категория аксессуары и комплектующие для гаджетов для авто (40%). Россияне выбирают шоппинг с доставкой из-за рубежа по следующим причинам: более выгодная цена (59% опрошенных), товары недоступны в их населенных пунктах и в России (43%), более широкий ассортимент товаров (34%).

31% россиян отмечают, что за последние два года снизилась доступность привычных им товаров. Для того, чтобы компенсировать это, 32% опрошенных покупают те товары, которые есть в наличии «здесь и сейчас», 29% пользуются сервисами и маркетплейсами с доставкой товаров из-за границы, 25% ищут аналоги в других регионах России.

В случае снижения порога беспошлинного ввоза товаров до 200 евро 32% россиян, которые делали дорогостоящие покупки за прошедший год, станут заказывать меньше, а 26% и вовсе придется отказаться от таких покупок.

Большинство экспертов считает, что снижать порог беспошлинного ввоза товаров до 200 евро сейчас несвоевременно, так как это приведет к росту цен, повышению темпов инфляции и ограничит россиянам доступ к редким товарам. При снижении порога беспошлинного ввоза до 200 евро сумма отчислений в федеральный бюджет составит незначительную долю (по оценкам, 0,002% от размера бюджета 2024 г.), а ресурсы, затраченные ФТС на администрирование процессов сбора, значительно увеличатся.

Несмотря на небольшую долю дорогостоящих товаров, эксперты отмечают, что россиянам важно иметь к ним доступ, так как в большинстве случаев это редкие или уникальные товары, которые ритейлеры не импортируют в Россию. Также немаловажен факт, что такие товары стоят на 20% дешевле при заказе из-за рубежа.

Представители бизнеса акцентируют внимание на том, что снижение порога беспошлинного ввоза с 1000 до 200 евро приведет к снижению количества заказов россиян, за которым последует сокращение штата сотрудников (в том числе логистических и таможенных операторов), и, соответственно, снижение налоговых отчислений в бюджет.