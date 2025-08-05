«1С-Рарус» создал систему для контроля эффективности производства мороженого «Арктикум»

Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» реализовали проект внедрения «1С:Управление нашей фирмой» на пищевом предприятии «ВСМ Арктикум». Новая система позволила объединить процессы предприятия и вывести качество контроля и управления на новый уровень. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «ВСМ Арктикум» — производственное предприятие пищевой промышленности в Московской области. До проекта внедрения управленческий и бухгалтерский учет вели в сторонних сервисах. Решения частично отвечали требованиям растущей компании, но не было единой системы, обладающей необходимым функционалом.

После знакомства с бизнес-процессами производственной компании специалисты «1С-Рарус» рекомендовали к внедрению решение «1С:Управление нашей фирмой Проф. Целью проекта стало усиление контроля показателей бизнеса с помощью создания единой системы учета для менеджеров, руководителей, бухгалтерии и производства.

Итоги проекта внедрения «1С:Управление нашей фирмой Проф»

При переходе в новую систему перенесены данные о клиентах, остатках и расчетах с помощью типовых и дополнительных обработок. Номенклатуру специалисты «1С-Рарус» настроили для серийного учета сырья и готовой продукции.

Автоматизировано пять рабочих мест. Разработано специализированное рабочее место «АРМ Упаковка» для учета упакованной готовой продукции в коробки. Доработка позволяет генерировать штрихкоды и считывать продукцию при упаковке.

Подключены интеграции для обмена с ФГИС «Меркурий» и «Честный знак», что позволило уйти от сторонних сервисов. Заказ кодов маркировки, ввод продукции в оборот и управление ветеринарными сертификатами осуществляется в формате единого окна.

Настроен обмен электронными документами с контрагентами через сервис «1С-ЭДО». Первичные документы покупателям отравляются напрямую из «1С».

Настроен план счетов управленческого учета – добавлены счета учета сырья, распределяемых расходов. Новые настройки позволили формировать управленческие отчеты по затратам, наглядно видеть финансовый результат предприятия.

Руководство компании получило дополнительную возможность контролировать показатели бизнеса, товарооборота настроенными отчетами «Бюджет движения денежных средств», «Финансовый результат», «Запасы», «Продажи».

Константин Пашковский, управляющий директор ООО «ВСМ Арктикум»: «Внедрение «1С:Управление нашей фирмой» стало важным шагом к улучшению управления нашей компанией. Мы существенно повысили качество контроля выпускаемой продукции и оптимизировали учет. Специалисты «1С-Рарус» развивают функциональность системы в соответствии с появляющимися новыми задачами компании».