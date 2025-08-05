Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179630
ИКТ 13961
Организации 10850
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3486
Системы 25970
Персоны 77352
География 2901
Статьи 1538
Пресса 1233
ИАА 709
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2676
Мероприятия 863

ВСМ Арктикум


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «1С-Рарус» создал систему для контроля эффективности производства мороженого «Арктикум» 3

Публикаций - 1, упоминаний - 3

ВСМ Арктикум и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 912 1
8634 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5128 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12043 1
Маркировка - Marking 1158 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2182 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4268 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2700 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 538 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1465 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10934 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 27 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 55 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 219 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7856 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3152 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1065 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6178 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 198 1
ЕПС - Единый план счетов 185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще