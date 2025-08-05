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ВСМ Арктикум
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|«1С-Рарус» создал систему для контроля эффективности производства мороженого «Арктикум» 3
ВСМ Арктикум и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5128 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7856 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3152 1
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