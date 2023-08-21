«Первый бит» автоматизировала бюджетирование в узбекистанском офисе Vincert Global Forwarders

Компания «Первый бит» автоматизировала бюджетирование в узбекистанском офисе Vincert Global Forwarders.

Vincert Global Forwarders — международная логистическая компания со штаб-квартирой в Сингапуре. В рамках проекта «Первый бит» автоматизировал управленческий учет в узбекистанском офисе компании, при помощи программного продукта «Бит.финанс». Это позволило сократить трудозатраты на ведение учета и повысить его качество.

Ранее в компании использовали программу «1С:Бухгалтерия», однако большая часть операций с денежными потоками и бюджетированием выполнялась вручную с помощью MS Excel, что создавало препятствие для устойчивого развития бизнеса. Руководству компании, нужен был удобный инструмент для управления бюджетами и затратами, а также для финансового планирования и контроля.

Партнером по внедрению стал ИТ-интегратор «Первый бит», являющийся разработчиком семейства программных продуктов «Бит.финанс». Продукты «Бит.финанс» предназначены для комплексной автоматизации управленческого учета, казначейства и бюджетирования на базе «1С». Проект реализовывали команды «Первого бита» из Ташкента и России (офис «Москва.Спортивная»). Команда российского офиса из подразделения управленческого учета и МСФО также занималась локализацией решения «Бит.финанс» для рынка Узбекистана.

В качестве продукта был выбран «Бит.финанс: проф», включающий в себя функции управления денежными средствами, платежный календарь, реестр платежей, сценарное планирование, настройку правил визирования любых документов, процесс согласования и установки лимитов, а также выгрузку/загрузку данных в MS Excel. «Бит.финанс» бесшовно интегрировали с «1С:Бухгалтерия», что позволило работать в едином информационном поле.

Проект реализовали в короткие сроки, всего за три месяца. Внедренное ПО позволило сформировать автоматизированную систему контроля финансовых потоков, что значительно оптимизировало процедуры БДДС и план-факторного анализа. Удалось централизовать и оптимизировать процесс создания, согласования и утверждения заявок на расход денежных средств согласно лимитам бюджетов.

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Также в компании появился единый платежный календарь — один из главных инструментов для управления приходом-расходом денежных средств, работающий в связке с лимитами и подсистемой бюджетирования. Теперь все расходы учитываются и распределяются по ЦФО и отдельным подразделениям компании.

«В результате выполненных работ нам удалось сократить издержки при ведении учета, повысить его качество и в целом оптимизировать процессы, связанные с формированием отчетности, — сказал Султанбек Каюмов, представитель компании Vincert Global Forwarders в Узбекистане. — Мы благодарим ташкентскую и московскую команды «Первого бита» за высокую квалификацию, реализованный в срок проект и достижение поставленных целей».

«На проекте в Vincert Global Forwarders перед нами стояла задача автоматизации блока казначейства за 3 месяца. Для достижения результатов в столь короткий срок было решено использовать метод консультационного внедрения, где непосредственно внедрением программного обеспечения занималась команда Vincert Global Forwarders, а «Первый бит» играл роль трекера, направляющего команду внедрения. Благодаря высокой вовлеченности заказчика нам удалось уложиться в необходимый срок проекта. Также хочу отметить, что команда Vincert Global Forwarders показала себя как высококвалифицированные профессионалы, с которыми было очень комфортно и эффективно взаимодействовать», — отметила Арина Преснякова, руководитель подразделения управленческого учета и МСФО компании «Первый бит», офис Спортивная.