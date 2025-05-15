«Финтабло» запускает революционного ИИ-аналитика для бизнеса: финансовые инсайты за считанные секунды

Компания «Финтабло» объявляет о запуске уникального ИИ-аналитика, который за считанные секунды помогает предпринимателям и финансовым директорам находить возможности и угрозы для роста бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Финтабло».

После успешного тестирования с марта 2025 г. и положительных отзывов владельцев бизнесов и финансистов, ИИ-аналитик выходит в полноценный релиз с постоянно обновляемым функционалом.

ИИ-аналитик «Финтабло» — первый инструмент на базе искусственного интеллекта, разработанный компанией специально для автоматизации финансового анализа для малого и среднего бизнеса и интегрированный в платформу сервиса.

Сергей Колусев, CEO компании «Финтабло»: «Мы создали ИИ-аналитика, чтобы освободить предпринимателей и финансистов от рутинной работы. Фактически, все, что нужно — это проанализировать его выводы и рекомендации, чтобы принять решение, которое обеспечит финансовую устойчивость и рост бизнеса. Инструмент позволяет малым и средним бизнесам оптимизировать финансовые процессы, экономя десятки часов работы финансового директора и управленческой команды. Для стартапов и микробизнесов, которые пока не могут позволить себе финансиста, оно открывает доступ к качественному анализу. Наше решение помогает повысить скорость и глубину анализа, что позволяет улучшить качество управленческих решений и, как результат, способствует росту прибыли и устойчивости бизнеса».

Новый ИИ-инструмент позволяет компаниям автоматически генерировать аналитические записки по отчету «Движение денежных средств» буквально одной кнопкой, не требуя от пользователя создания промптов или прохождения специального обучения. Это решение значительно ускоряет подготовку финансового анализа — от нескольких дней до пяти минут, позволяя собственникам и финансистам быстрее принимать взвешенные управленческие решения.

Инструмент не только выявляет риски и предлагает решения, но и за считанные минуты находит и систематизирует ключевые финансовые инсайты на основе введенных данных.

ИИ-аналитик« Финтабло» автоматизирует анализ финансовой отчётности и формирует понятные рекомендации с учетом специфики каждого бизнеса. Вместо традиционных многочасовых отчетов и громоздкой аналитики пользователь получает мгновенные, четкие и практически применимые выводы.

Иван Плакса, управляющий партнер по развитию продукта «Финтабло»: «Задача бизнеса — это понять мечту клиента и воплотить её. Наше решение особенно актуально для финансовых директоров, работающих с несколькими компаниями одновременно, ИИ-аналитик берет на себя рутинные задачи, освобождая время для стратегического консультирования и более глубокого погружения в бизнес клиентов. Мы планируем, что функционал ИИ-аналитика будет постоянно расширяться. Следующее шаг — это план-фактный анализ доходов и расходов. ИИ-аналитик уже выдает рекомендации по улучшению планирования, чтобы компании достигали финансовых целей по увеличению выручки и прибыли. Наша цель не заменить финансового директора, а дать ему надежного второго пилота».

Сервис полностью разработан командой «Финтабло» без привлечения внешних инвесторов и вендоров. Бюджет MVP составил около трех млн руб., включая закупку серверов, дообучение модели, работу команды и тестирование.

Благодаря локальному размещению модели на серверах «Финтабло», инструмент обеспечивает повышенный уровень безопасности данных, без передачи информации сторонним сервисам, включая ChatGPT, «ЯндексGPT» и GigaChat.