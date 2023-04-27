«Первый бит» перевел медицинский холдинг «Владмива» с «1С:УПП» на «1С:ERP»

Воронежский офис международного ИТ-интегратора «Первый бит» перевел медицинский холдинг «Владмива» с «1С:Управление производственным предприятием» на актуальную «1С:ERP». Переход позволил сократить время на обработку заказов, реализовать прослеживаемость готовой продукции, повысить оперативность учета и автоматизировать внесистемные процессы (работа в Excel, согласование бумажных документов и т.д.). Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Главной причиной перехода стала новость о том, что с 2026 г. «1С:УПП» перестанут обновлять. Руководство АО «Владмива» решило не дожидаться окончания поддержки и перейти на более современную систему уже сейчас.

«1С:УПП» боялись серьезно дорабатывать, чтобы не возникало проблем со сдачей регламентированной отчетности. В итоге многие задачи приходилось решать в других программах или вообще вручную.

Теперь отдел продаж получил удобную обработку для документооборота и менеджеры могут быстро выгружать заказы, не тратя свое время на ручные операции.

Заказы на закупку приходилось создавать вручную, и это приводило к нехватке сырья и материалов. «1C:ERP Управление предприятием» позволяет анализировать сроки поставок сырья и материалов и на основании этой статистики всегда держать запасы на комфортном уровне. Сам учет остатков улучшили благодаря механизму заказов на перемещение и учета потребностей производства.

Автоматизация блока «Производство» избавил «Владмиву» от проблем с расчетом себестоимости. Прослеживаемость по сериям выпущенной продукции облегчила работу отдела качества, что очень важно для медицинской специфики компании: она производит оборудование, материалы и инструменты для стоматологов и косметологов.

Управленческий учет и казначейство по большей части оформлялись и согласовывались вручную. Аналитики по расходам не было. Теперь все эти процессы полностью автоматизированы, появился платежный календарь, учет движения денежных средств, управление договорами и заявками.

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Необычной задачей стала настройка обмена с Росздравнадзором. Изначально заказчик не хотел автоматизировать этот участок, работа шла через портал госоргана. В ходе проекта в компании оценили преимущества избавления от внесистемных методов работы, и работу с Росздравнадзором тоже захотели упростить.

Специалистам «Первого бита» пришлось связываться с поддержкой портала здравоохранительного регулятора и разрабатывать собственное решения для интеграции. В итоге передачу данных в ведомство по сертификатам полностью автоматизировали.

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«Владмива» – холдинг, занимающийся разработкой и производством материалов, инструментов и оборудования для стоматологии. В состав холдинга входят: многофилиальный торговый дом и крупнейшая в Белгороде стоматологическая клиника. Производитель выпускает более 4000 наименований медицинских изделий, поставляется более чем в 75 стран мира. Помимо продукции для стоматологов, АО «Владмива» выпускает также товары для косметологов, подологов и специалистов ногтевого сервиса.

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«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.