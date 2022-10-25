Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

Модульбанк запустил консультации по оформлению в реестр ИТ-компаний

Модульбанк запустил консультации для предпринимателей, которые хотят попасть в реестр ИТ-компаний и получить от государства льготы и преимущества. Для пользователей «Модульбухгалтерии» от Модульбанка первая консультация бесплатна.

В государственную программу поддержки ИТ-отрасли входят льготы для бизнеса и его сотрудников. Среди них — льготные ставки налога на прибыль (0%) и страховых взносов (7,6%), льготные кредиты со ставкой до 3% годовых, запрет на проведение плановых и выездных налоговых проверок, льготная ипотека для сотрудников компании, упрощенный порядок трудоустройства иностранцев и отсрочки для сотрудников от призыва на военную службу.

Получить статус ИТ-компании может только юридическое лицо. Для включения в реестр нужно соответствовать строгому набору требований, и полученный статус нужно будет регулярно подтверждать. Модульбанк помогает оперативно оформить статус ИТ-компании и в дальнейшем сопровождает процедуру переаккредитации. Доступны одна бесплатная консультация или полное сопровождение.

Как «Тинькофф» проводит встречи и обучает 20 000 сотрудников ежемесячно
Импортозамещение ВКС

«Когда к нам обращается клиент, мы рассказываем ему о критериях, которым его компания должна соответствовать. Есть разные нюансы: когда компания была зарегистрирована, есть ли у нее собственное программное обеспечение. Мы указываем на то, что необходимо для прохождения аккредитации и каких условий нужно будет придерживаться для сохранения статуса при проверке в будущем. Услуга очень востребована, потому что аккредитация дает возможность получения существенных налоговых льгот, а также возможность для сотрудников и директора получить отсрочку от мобилизации», — сказал Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир»

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Не SLA единым: 8 способов самостоятельно повысить надежность облака

Market.CNews рассказал, как SLA может обанкротить провайдера

Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика

50 горячих клавиш в редакторе таблиц «Р7-Офис» для экономии времени

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября