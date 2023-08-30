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Модульбанк запустил премиальную онлайн-бухгалтерию для малого бизнеса

Модульбанк запустил в рамках «Модульбухгалтерии» премиальное обслуживание предпринимателей и малого бизнеса.

Премиальные тарифы включают личного клиентского менеджера, закрепленного за компанией, приоритетное формирование отчетов и платежных поручений, оперативное решение возникающих бухгалтерских вопросов. Кроме того, прикрепленный бухгалтер от Модульбанка будет самостоятельно решать все вопросы с налоговой, как это делал бы бухгалтер в штате. Сейчас доступны три премиальных опции с абонентской платой от 1,5 тыс. до 7 тыс. руб. в месяц.

«Наш сервис Модульбухгалтерия позволяет передать банку налоговую, бухгалтерскую и кадровую отчетность и работу с первичкой. Для предпринимателя это выгоднее, чем держать штатного бухгалтера», – сказал Никита Константинов, директор «Модульбухгалтерии» в Модульбанке.

«Модульбухгалтерия» поможет общаться с ФНС и другими контролирующими органами, подготовит необходимые ответы на предписания, посчитает налоги и взносы для ИП и ООО, вовремя подготовит отчеты и платежки на оплату налогов и взносов. Настроенная интеграция с «Мойсклад» позволяет быстро передавать онлайн-бухгалтеру операции по движению товара и готовить отчеты точно в срок. Также специалисты Модульбанка умеют работать с комиссионными договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами бизнеса.

Подключить премиальный тариф можно в личном кабинете Модульбанка.

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