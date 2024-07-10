Cloffer: в Новосибирске разработали бота для быстрого заказа еды в кофейнях

Сегодня задача бизнеса в сфере общественного питания заключается в его цифровизации. Но появляются сложности при выходе с маркетинговыми предложениями на гостей, так как чаще всего клиенты не оставляют контакт. Выход из ситуации нашли Никита Константинов и Иван Моргун, победители весенней сессии акселерационной программы «Академпарка». Об этом CNews сообщили представители «Академпарка».

Cloffer — это telegram-бот, в котором можно сделать заказ в кофейне и оплатить его по системе быстрых платежей (СБП). Цель проекта — сэкономить время клиентам и заработать деньги владельцам заведений.

Идея стартапа зародилась в очереди за кофе в Новосибирском государственном университете (НГУ) во время разговора двух студентов.

«Мы поняли, что было бы круто заранее заказать кофе и не тратить время на ожидание. В дальнейшем мы нашли в команду друзей-разработчиков и начали развивать сервис. Мы стартовали с Baker Street в НГУ и начали расширяться на новые заведения», — сказал Никита.

«Заведения ведут социальные сети, чтобы прорекламировать себя. Но такое продвижение не персонализировано. Мы же предоставляем маркетинговое продвижение заведения в боте с помощью индивидуальных предложений прямо в мессенджере, где точнее отслеживаются действия пользователя», — сказал создатель проекта.

Чтобы воспользоваться Cloffer, клиент заходит в телеграм-бот, выбирает блюдо с добавками по желанию, оплачивает заказ через СБП и следит за его статусом приготовления. О готовности напитка или блюда гость получает уведомление. Также через Cloffer можно получить скидки и специальные предложения, сделать отложенный заказ, при этом не скачивая никаких приложений и без регистраций.

Кофейни же с помощью бота могут отслеживать статистику работы заведения за определенный период времени. Он анализирует действия пользователя, используя машинное обучение, и предлагает более выгодные предложения. Собранные данные помогают максимизировать средний заказ с каждого гостя, повысить средний чек и увеличить количество продаж.

Для внедрения бота нужно предоставить разработчикам меню, реквизиты для отправки денег и поделиться пожеланием по его оформлению. Подключение персонального бота занимает два дня. Команда проводит тесты и предоставляет заказчикам результаты.

«Сейчас мы работаем над внедрением систем лояльности, тестируем новые рынки. Например, пробуем продвигать себя на пикниках и фестивалях. На одном из таких мероприятий мы успешно протестировали гипотезы и знаем о планах на будущее», — сказал Никита.

В команде четыре человека: Никита Константинов — продуктовый менеджер и дизайнер в стартапах. Иван Моргун — технический директор проекта, сотрудник «Яндекса» и лидер по разработке продукта. Никита Никитин — сотрудник «Яндекса», Артем Колесник — программист в «Центре финансовых технологий», оба специалиста имеют опыт в разработке сложных высоконагруженных систем.

«Мы пришли на «А:СТАРТ», чтобы научиться продавать наш продукт. Изначально мы продвигали его как айтишники — рассказывали о суперкрутых фичах в нем, о планах его развития, о технологиях и прочем. Если посмотреть на наше коммерческое предложение, с которым мы ходили по заведениям, оно очень сильно изменилось», — сказал продуктовый менеджер.

После акселератора команда поняла свою целевую аудиторию и покупателей. Сейчас продажа продукта сконцентрирована на ценностях для бизнеса.

Сейчас бот работает в кофейнях НГУ, стритфудах Академгородка и на фестивале Smart piknik в «Академпарке», для заведений которого разработали агрегационное решения и подключили пять точек. За три месяца работы в университете обработали 500 заказов, средний чек увеличился на 35%, а количество заказов выросло на 10%. Идет работа над внедрением бота в заведения общественного питания около спортивных арен и других местах, где в короткий промежуток приходит большой поток людей.

«А:СТАРТ» — это акселерационная программа как для молодых ученых, разработчиков и стартаперов, так и предпринимателей со зрелым бизнесом. В программу входят практические занятия по основам инновационного бизнеса, инструментам бизнес-моделирования и управления командой, маркетингу продукта и продажам, финансовому моделированию, общению с инвесторами и публичным выступлениям.