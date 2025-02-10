«КрасАвиа» обновил систему управления документами и бизнес-процессами

В АО «КрасАвиа» завершился проект по обновлению системы управления документами и бизнес-процессами. В компании внедрили единое цифровое решение на базе ECM/BPM-платформы TESSA от российского разработчика «Синтеллект». Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект».

АО «КрасАвиа» — российская авиакомпания, которая осуществляет магистральные и региональные авиаперевозки в Сибири и на Дальнем Востоке.

Реализация проекта по обновлению системы электронного документооборота в АО «КрасАвиа» стартовала в 2022 г. в рамках комплексной цифровой трансформации бизнеса. Ранее для автоматизации документооборота в компании пользовались решением от CompanyMedia на базе Lotus Domino/Notes, однако система выполняла только классические задачи по делопроизводству, не охватывая другие процессы. Заказчику требовалась ECM/BPM-платформа, которая позволит гибко управлять всеми бизнес-процессами и объединит их в рамках единого цифрового контура.

При выборе новой программной платформы экспертами ИТ-департамента АО «КрасАвиа» был рассмотрен ряд отечественных продуктов. Среди обязательных требований, предъявляемых к платформам, были полная импортонезависимость, высокая скорость работы, возможность быстрых функциональных доработок собственными силами. Выбор был сделан в пользу TESSA.

По итогам проекта АО «КрасАвиа» получил ИТ-решение, настроенное с учетом специфики внутренних процессов документооборота, планирования и контроля. В числе ключевых процессов, реализованных в системе — учет обращений внутренних клиентов и внутренний портал для хранения нормативных документов и регламентов. В рамках проекта также настроена интеграция с «1С Управление холдингом» и ЭДО «Контур.Диадок».

Никита Никитин, директор по ИТ АО «КрасАвиа»: «В результате реализации проекта авиакомпания получила современное и технологичное ИТ-решение, которое помогает согласовать работу различных подразделений и снижает административные издержки. Это позволяет развивать авиакомпанию и улучшать показатели производства и эффективности при соблюдении современных стандартов качества и безопасности полетов».