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ОЭЗ «Алабуга» переводит кадровые процессы в КЭДО VK Tech

Особая экономическая зона «Алабуга» внедряет систему кадрового электронного документооборота VK HR Tek от российского вендора корпоративного ПО VK Tech. Решение уже охватило 12530 сотрудников, а в ближайшее время к нему подключат весь персонал. Внедрение системы позволило автоматизировать наем, ускорить оформление кадровых документов и повысить прозрачность HR-процессов. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Алабуга» — особая экономическая зона, объединяющая 24 предприятия. Сегодня в компании работает 15,2 тыс. человек, из которых 7 тыс. — сотрудники производственного сектора.

В августе 2024 г. в связи с планами по масштабированию компании потребовалось автоматизировать процесс найма, «Алабуга» начала переход на КЭДО VK HR Tek. Перевод 12530 сотрудников прошел в рекордные сроки: за три недели к системе подключилось около 7000 человек, а еще в течении трех недель перешли остальные работники.

В первую очередь был автоматизирован наем: в августе через систему было нанято около 1000 новых специалистов. Затем в VK HR Tek были переведены расчетные листки, отпуска и заявления о переводе. В ближайших планах — запуск кабинета кандидата, автоматизация уведомлений о расторжении трудового договора и цифровизация обходного листа.

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«Мы внедряем цифровые инструменты для оптимизации HR-процессов и повышения комфорта сотрудников. Важно, чтобы система была гибкой, удобной и интуитивной, особенно для массовых профессий. VK HR Tek обеспечил централизованную работу с кадровыми документами и значительно упростил наем», — отметила главный специалист отдела по работе с персоналом ОЭЗ «Алабуга» Дарья Тезина.

«Для компаний с большим штатом важно не просто внедрить КЭДО, а выбрать систему, которая обеспечит удобство и скорость работы для тысяч сотрудников. VK HR Tek разработан с учетом масштабных бизнес-процессов и позволяет эффективно управлять кадровыми документами в таких динамично развивающихся структурах, как "Алабуга". Мы сделали все, чтобы переход на платформу прошел быстро, и уже в первые недели компания смогла закрыть ключевые HR-задачи», — сказал руководитель продуктового направления HR Tech в VK Tech Михаил Юрьев.

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