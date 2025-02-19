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Сова Моторс Sova Motors

Сова Моторс - Sova Motors

«Сова Моторс» - российский автопроизводитель и провайдер логистических решений.


19.02.2025 «Ланит» вывел на российские дороги электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 2
11.03.2024 «Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Сова Моторс и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
Telegram Group 2022 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 14 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 46 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9664 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1021 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4510 1
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Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 20 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1073 1
NVision Барьер 659 1
ГАЗ ГАЗель 43 1
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7536 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2175 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 225 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18652 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24237 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7030 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10994 1
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