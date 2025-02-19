Сова Моторс Sova Motors
«Сова Моторс» - российский автопроизводитель и провайдер логистических решений.
|19.02.2025
|«Ланит» вывел на российские дороги электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 2
|11.03.2024
|«Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 2
Сова Моторс и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит Венчурс - Lanit Ventures 14 2
|Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 46 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17126 2
|Россия - РФ - Российская федерация 145330 2
|Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 61 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.