Разделы

ПО Софт
|

Вышел новый релиз диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0.

ООО «Увеон — облачные технологии» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза мультиплатформенного диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0.

Продукт входит в реестр Минцифры, подходит для импортозамещения ИТ-систем специального и общего назначения в промышленности, госсекторе, образовании и других организациях из разных сфер экономики. С его помощью можно оперативно создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест (ВРМ), в том числе в распределенной конфигурации между различными центрами обработки данных (ЦОД). Termidesk обеспечивает жизненный цикл виртуальных рабочих мест и позволяет работать как с индивидуальными ВРМ с сохранением их состояния, так и с коллективными, когда по завершении сеанса внесенные изменения не сохраняются. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Одним из ключевых новшеств в Termidesk 3.0 стала ролевая модель доступа для администраторов продукта: теперь можно гибко сформировать разрешения по управлению продуктом, а также осуществлять контроль доступа к объектам администрирования (платформы виртуализации, протоколы доставки, фонды рабочих мест). Ролевая модель доступа функционирует во всех интерфейсах управления — графическом и CLI.

Функционал для работы с сессиями разработчики дополнили возможностью гибко настраивать регламенты, что актуально, когда часть сотрудников оставляет активные сессии на ночь или выходные, а это приводит к нерациональному использованию серверной и сетевой архитектуры.

Еще одно важное изменение — это повышение уровня защищенности: в продукт внедрена многофакторная аутентификация, на основе реестра кодов, которая обеспечивает дополнительный механизм идентификации пользователя.

Улучшения также затронули передачу видео для ВКС. В традиционном режиме перенаправления USB-видеокамер в ВРМ есть существенный недостаток — занимаемая полоса пропускания составляет более 20 Мбит/с. В Termidesk реализован способ оптимизированного применения видеокамер для ВРМ, который обеспечивает в режиме 640х480 30 кадров/с полосу пропускания в среднем 500-700 Кбит/с. Это позволяет участвовать в ВКС из ВРМ на любых каналах связи.

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре
Безопасность

«Сейчас время массовой миграции на импортонезависимые технологии, поэтому спрос на Termidesk значительно вырос. У каждого заказчика свои индивидуальные потребности, и наша команда развивает продукт, ориентируясь на их запросы и обратную связь с рынка. Мы стремимся к тому, чтобы Termidesk соответствовал ожиданиям клиентов, привыкших к VMware и Citrix: наращиваем функционал, а также повышаем уровень защищенности и удобство использования нашего продукта. Надеемся, что новшества, реализованные в версии 3.0, помогут сделать работу с VDI еще комфортнее и безопаснее», — сказал Денис Мухин, директор по развитию бизнеса компании «Увеон — облачные технологии», разработчика Termidesk.

***

ГК «Астра» — объединение самостоятельных отечественных ИТ-брендов, включающее, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «РуБэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сайт госзакупок перестанет корректно работать в древнем браузере Microsoft

Google заставляет российских разработчиков даром раздавать платные приложения

Приложения российских банков могут в любой момент безвозвратно исчезнуть с iPhone. Как этого избежать

Microsoft поломала создание скриншотов в Windows 10

Android-приложения для записи телефонных разговоров попали под строгий запрет

Сверхпопулярный бесплатный архиватор оказался удобным инструментом для захвата чужих ПК. Как защититься

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Ищем самый недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы российских операторов

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ

Показать еще

Наука

Найдены доказательства сильнейшего землетрясения в истории человечества

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса
Показать еще