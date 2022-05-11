Вышел новый релиз диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0.

ООО «Увеон — облачные технологии» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза мультиплатформенного диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0.

Продукт входит в реестр Минцифры, подходит для импортозамещения ИТ-систем специального и общего назначения в промышленности, госсекторе, образовании и других организациях из разных сфер экономики. С его помощью можно оперативно создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест (ВРМ), в том числе в распределенной конфигурации между различными центрами обработки данных (ЦОД). Termidesk обеспечивает жизненный цикл виртуальных рабочих мест и позволяет работать как с индивидуальными ВРМ с сохранением их состояния, так и с коллективными, когда по завершении сеанса внесенные изменения не сохраняются. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Одним из ключевых новшеств в Termidesk 3.0 стала ролевая модель доступа для администраторов продукта: теперь можно гибко сформировать разрешения по управлению продуктом, а также осуществлять контроль доступа к объектам администрирования (платформы виртуализации, протоколы доставки, фонды рабочих мест). Ролевая модель доступа функционирует во всех интерфейсах управления — графическом и CLI.

Функционал для работы с сессиями разработчики дополнили возможностью гибко настраивать регламенты, что актуально, когда часть сотрудников оставляет активные сессии на ночь или выходные, а это приводит к нерациональному использованию серверной и сетевой архитектуры.

Еще одно важное изменение — это повышение уровня защищенности: в продукт внедрена многофакторная аутентификация, на основе реестра кодов, которая обеспечивает дополнительный механизм идентификации пользователя.

Улучшения также затронули передачу видео для ВКС. В традиционном режиме перенаправления USB-видеокамер в ВРМ есть существенный недостаток — занимаемая полоса пропускания составляет более 20 Мбит/с. В Termidesk реализован способ оптимизированного применения видеокамер для ВРМ, который обеспечивает в режиме 640х480 30 кадров/с полосу пропускания в среднем 500-700 Кбит/с. Это позволяет участвовать в ВКС из ВРМ на любых каналах связи.

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«Сейчас время массовой миграции на импортонезависимые технологии, поэтому спрос на Termidesk значительно вырос. У каждого заказчика свои индивидуальные потребности, и наша команда развивает продукт, ориентируясь на их запросы и обратную связь с рынка. Мы стремимся к тому, чтобы Termidesk соответствовал ожиданиям клиентов, привыкших к VMware и Citrix: наращиваем функционал, а также повышаем уровень защищенности и удобство использования нашего продукта. Надеемся, что новшества, реализованные в версии 3.0, помогут сделать работу с VDI еще комфортнее и безопаснее», — сказал Денис Мухин, директор по развитию бизнеса компании «Увеон — облачные технологии», разработчика Termidesk.

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ГК «Астра» — объединение самостоятельных отечественных ИТ-брендов, включающее, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «РуБэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.