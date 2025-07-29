F6: мошенники предлагают виртуальные кредитные карты без ограничений

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новый сценарий финансового мошенничества. Злоумышленники предлагают оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тыс. руб. под 99% годовых без ограничений по возрасту, кредитной истории и другим критериям. Под предлогом оформления карты скамеры просят заплатить комиссию в 3050 руб. Мошенники похищают эти деньги и получают доступ к персональным данным жертвы.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 зафиксировали новый сценарий мошенничества в сфере финансовых услуг. Схема направлена против пенсионеров, людей в трудной жизненной ситуации и с плохой кредитной историей.

Специалисты обнаружили в зоне .ru сайт, на котором мошенники предлагают оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тыс. руб. На мошенническом сайте указано, что выдачу кредиток одобряют «почти всем», а кредитная история «не важна».

Условия кредита, который обещают выдать мошенники – 99% годовых, или 0,27% от суммы займа в день, срок действия кредитного лимита – 1 год. Для оформления карты пользователям предлагается зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету, в течение 10 минут получить одобрение заявки, подписать договор онлайн и получить доступ к кредиту.

При регистрации на мошенническом сайте требуется указать контактный адрес электронной почты и придумать пароль для входа в личный кабинет. При заполнении анкеты пользователей просят указать фамилию, имя и отчество, дату рождения и паспортные данные, ИНН и СНИЛС, адрес регистрации и адрес фактического проживания, а также место работы, стаж работы на последнем месте и персональный доход.

Под предлогом оформления карты пользователям предлагают перечислить комиссию в 3050 руб. Потеря этой суммы – не самая большая опасность, которая грозит пользователям при обращении к мошенническому сервису

Куда больше рисков создаёт добровольная передача пользователем чувствительной информации о себе, включая сведений о доходах, месте работы и других анкетных данных. Организаторы преступной схемы могут использовать эти сведения для дальнейших атак с использованием социальной инженерии или передать их другим киберпреступным группировкам.

Данные о пароле, который пользователь вводит для создания личного кабинета на мошенническом сайте, также могут быть использованы злоумышленниками. Используя сведения об адресе электронной почты потенциальной жертвы, киберпреступники могут вводить полученный пароль в различных сервисах, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователя.

Домен мошеннического сайта, на котором предлагают виртуальные кредитные карты, зарегистрирован 7 июля 2025 г. Он создан от имени реальной организации из Санкт-Петербурга. На главной странице сайта злоумышленники предупреждают: «Остерегайтесь мошенников!». Специалисты F6 подчеркивают высокий уровень проработки фейкового сайта: на его страницах почти нет орфографических ошибок, которые раньше были типичны для мошеннических сайтов, а также обращают внимание на использование реквизитов действующей компании.

По данным аналитиков F6, сейчас сценарий обмана с использованием нового сервиса предлагается к распространению участникам одной из крупных мошеннических партнёрских программ. По инициативе CERT-F6 сайт был заблокирован, но не исключено, что по этому же шаблону могут быть созданы новые.

Схема с мошенничеством под предлогом оформления кредита применяется киберпреступниками уже давно. Ранее злоумышленники активно создавали сайты-клоны кредитных организаций, под именем «кредитных брокеров» предлагали «помощь» в получении кредитов, а также под предлогом выдачи кредита «на выгодных условиях» в телефонном разговоре пытались получить от пользователей паспортные данные и другую чувствительную информацию.

«Киберпреступники регулярно разрабатывают новые сценарии. При определении круга потенциальных жертв они в первую очередь ориентируются на самые уязвимые слои населения, которым будет проще «продать» приманку. В данном случае цель злоумышленников – закредитованные граждане, по разным причинам нуждающиеся в деньгах, но в силу плохой кредитной истории не имеющие возможности получить новый кредит», – отметил Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации от специалистов F6, как не стать жертвой мошенников.

Если вам дают гарантию одобрения заявки на кредитную карту, близкую к 100%, или пишут: «Одобряем почти всем» – это обман. То же самое – просят предоплату до получения кредита под любыми предлогами, например, «оформления карты» или «комиссии за выдачу». Не совершайте платежи на сайтах, которые посещаете впервые. Не вводите персональные данные на сомнительных ресурсах. Эти сведения могут использовать против вас. Перед переходом на незнакомый сайт проверьте его URL (адрес ресурса в интернете) через whois-сервисы. Обычно мошенники создают домены за несколько дней или недель до запуска.