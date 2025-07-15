«Диасофт» выпустил «коробочную» версию «Кредитного конвейера» для малых и средних банков

Компания «Диасофт» разработала продукты «Универсальная кредитная заявка для физических лиц» и «Универсальная кредитная заявка для юридических лиц», которые входят в «коробочную» версию решения «Кредитный конвейер». Они позволяют малым и средним банкам следовать законодательству, выгружая не только договоры на кредит, но и информационную часть по кредитной заявке в БКИ. Такое правило утверждено в Положении Банка России от 11.05.2021 №758-П «О порядке формирования кредитной истории». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукты предназначены для автоматизации бизнес-процессов, связанных с приемом и рассмотрением заявок физических и юридических лиц с целью получения любого вида кредита.

В продуктах поддерживаются следующие функции: регистрация и обработка кредитной заявки; отправка кредитной информации в бюро кредитных историй в автоматическом режиме по настраиваемому расписанию; подготовка сделки.

В работе «Универсальных кредитных заявок» с физическими и юридическими лицами задействована комплексная автоматизированная банковская система (АБС) Digital Q.CoreBanking от «Диасофт». В ней автоматически создаются все объекты, необходимые для оформления сделки: кредитный договор, договор поручительства, договор обеспечения, договор о предоставлении банковской гарантии и другие.

Решение «Кредитный конвейер» предназначено для эффективного управления и комплексной автоматизации всех процессов подбора и выдачи кредитных продуктов. Все продукты в составе решения реализованы в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке.