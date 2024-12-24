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«ВымпелКом» получил высокий кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство НКР присвоило компании «ВымпелКом» (бренд билайн) кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом. Это свидетельствует о высокой устойчивости финансового положения и бизнес-профиля компании, что подчеркивает её статус одного из лидеров российского телекоммуникационного рынка.

Сергей Анохин, генеральный директор билайна: «Кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом — это в первую очередь справедливая оценка устойчивости нашего бизнеса. У нас амбициозные планы на будущее, подкреплённые широкой инвестиционной программой, направленной на развитие инфраструктуры и предоставление высокого уровня услуг для наших клиентов по всей стране».

Высокая оценка бизнес-профиля ВымпелКом» обусловлена:


  • стабильностью ключевых рынков: компания занимает 19% рынка мобильной связи России, который характеризуется устойчивостью даже в условиях экономических изменений;
  • географической диверсификацией: ПАО «ВымпелКом» предоставляет услуги в 83 регионах России, обслуживая широкий круг домохозяйств и предприятий из различных секторов экономики;
  • финансовой устойчивостью: операционная рентабельность по OIBDA в 2023 году составила 42%, при прогнозируемом сохранении уровня в 2024 году. Умеренная долговая нагрузка и высокая ликвидность обеспечивают стабильное обслуживание долговых обязательств.


Дополнительными преимуществами стали прозрачность корпоративного управления и низкие акционерные риски, что положительно влияет на доверие инвесторов и партнёров компании.

Подробности — в сообщении агентства.

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