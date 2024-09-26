Разделы

ИТ в банках
|

Банк «Санкт-Петербург» представляет цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории – «Кредитный помощник»

БСПБ предлагает воспользоваться услугой «Кредитный помощник». Это цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории: онлайн можно узнать, как улучшить кредитный рейтинг и увеличить шансы на получение кредита. Об этом CNews сообщили представители БСПБ.

С помощью сервиса «Кредитный помощник» клиенты имеют возможность получить информацию о своей кредитной истории в удобном формате. А также разобраться в возможных причинах отказа: сервис проведет глубокий анализ кредитной истории по всем БКИ и проверит ключевые государственные реестры и базы, чтобы выявить потенциальные причины отказа. С помощью «Кредитного помощника» можно повысить вероятность одобрения: по итогам проверки сервис поможет исправить все найденные ошибки и неточности, влияющие на кредитный потенциал. Сервис самостоятельно подготовит все документы, а эксперты проведут кредитные консультации.

Кроме того, можно улучшить условия кредитования: исправление ошибок может повысить кредитный рейтинг и кредитный потенциал, это положительно влияет на оценку банка и возможную процентную ставку по кредиту. Также сервис дает возможность защититься от мошеннических займов и финансовых рисков: в ходе проверки «помощник» своевременно обнаруживает все мошеннические сделки и негативные записи в государственных реестрах.

От перегрузки к фокусировке: изучаем роль современных HMI в промышленной автоматизации
Цифровизация

Среди важных преимуществ сервиса – единый личный кабинет для работы со всеми бюро кредитных историй, поддержка в анализе кредитного отчета, помощь в исправлении ошибок и неточностей кредитных историй, расшифровка кредитного отчета (перевод отчета в понятный формат). Сервис подключается на три месяца. Стоимость 3500 руб.

Для подключения сервиса необходимо обратиться в любой офис банка или оформить онлайн на сайте партнера БСПБ – компании «Космовизаком».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Котов, OpenYard: «Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке»

ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов

IaaS или частное облако? Полный список затрат на примере клиента Softline

Сервис ПСБ «Банковское сопровождение контрактов» вошел в топ-3 финтех-решений для юрлиц

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Три крупнейших российских банка создадут консорциум для развития единого QR-кода

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: