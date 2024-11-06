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Российский стартап создал технологию, с помощью которой банки и МФО могут отсеивать мошенников при выдаче займов и кредитов

В 2023 г. мошенники смогли заполучить 16 млрд руб. у банков и МФО — в том числе при помощи поддельных документов. Компания по распознаванию документов Dbrain создала новый антифрод, с помощью которого компании смогут выдавать займы и кредиты только проверенным людям

Микрофинансовые организации (МФО) и банки ежедневно сталкиваются с множеством рисков, связанных с мошенничеством. Например, по данным Банка России, в 2023 г. фродеры совершили 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше по сравнению с 2022 г. Сумма ущерба оценивается в 15,8 млрд руб.

Согласно данным Банка России, основным источником уязвимостей становятся ручные проверки документов, так как человек может не заметить сложные подделки или допустить ошибку.

«Антифрод» 2.0 от компании Dbrain решает эту проблему: автоматизирует процесс сверки данных и повышает точность распознавания документов. Продукт на основе искусственного интеллекта способен обнаруживать сложные подделки паспортов и селфи за секунды. Программа позволяет МФО и банкам снизить риск ошибок и сократить процесс выдачи займов и кредитов для клиентов.

Артем Мещеряков, проджект-менеджер в Dbrain: Мы создали «Антифрод» 2.0, ориентируясь на реальные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются МФО. Мы провели опросы среди ведущих представителей индустрии и собрали данные о миллионе паспортов, чтобы «обучить» наш продукт. Этот подход позволяет системе выявлять те ошибки, которые могут быть незаметны даже для опытного специалиста. Мы уверены, что «Антифрод» 2.0 — это шаг вперед к цифровому будущему, где проверка документов будет максимально быстрой, надежной и защищенной».

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По данным Dbrain, 2% всех подделок, проходящих через МФО, настолько искусны, что их трудно обнаружить даже андеррайтерам. С помощью искусственного интеллекта «Антифрод» анализирует изображение и выявляет следы генераторов паспортов, подделки, созданные в графическом редакторе, и другие признаки вмешательства в документы и фото людей.

«Антифрод» 2.0 ускоряет процесс обработки документов и помогает сотрудникам сосредоточиться на действительно сложных случаях, а клиентам получать услуги быстрее.

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