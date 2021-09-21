Sitronics KT разрабатывает маркетплейс навигационных сервисов и инновационные морские решения

Sitronics KT и входящая в нее компания Stéor разрабатывают одновременно несколько масштабных проектов для российской морской отрасли. Они касаются создания инфраструктуры е-Навигации и нацелены на повышение безопасности и эффективности судоходства.

Первый – это создание инфраструктуры е-Навигации для российской морской отрасли. Внедрение стандартов е-Навигации является одной из ключевых инициатив Международной морской организации (IМО) для повышения безопасности и эффективности судоходства. Ожидается, что уже в ближайшие годы стандарты в рамках е-Навигации станут обязательными для мирового коммерческого флота, без соблюдения которых ни одно судно не сможет зайти в порт или территориальные воды того или иного государства.

Идея проекта в том, чтобы создать отечественный полигон для отработки технологий е-навигации, а также поэтапно внедрить на тестовых акваториях страны базовые технологии е-Навигации. Создание проекта разбито на три составляющих: создание российского сегмента морской̆ коммуникационной̆ платформы, разработка системы управления движением судов, объединяющей суда, лоцманов, системы управления движением судов и береговых пользователей, создание интегрированной бортовой навигационной системы, адаптированной к е-Навигации.

«Морская коммуникационная платформа – это практически маркетплейс морских навигационных сервисов, которые сможет установить любая судоходная компания. В рамках первого этапа разработки мы показали работу платформы в облаке, и то, как будет реализован процесс получения сервисов е-Навигации после завершения проекта. Полноценный запуск инфраструктуры запланирован на лето 2022 г. В мире насчитывается всего две-три страны, которые запустили свою Морскую коммуникационную платформу и сервисы е-Навигации», – сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Планируется, что морские автономные суда для получения разрешения на эксплуатацию, а также на вход и выход из порта должны будут проходить сертификацию на разрабатываемой виртуальной платформе. Это позволит стандартизировать требования для производителей и владельцев автономных судов.



Еще один серьезный проект – российский комплекс программных решений «Беринг». Это программно-аппаратный комплекс для установки на судах, соответствующий требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС). Часть комплекса – электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС), находится на этапе тестирования и сертификации в РМРС.

Важным элементом экосистемы морских интеллектуальных решений является платформа моделирования безэкипажного судовождения (ПМБС), представленная на стенде Sitronics KT. Это виртуальная среда, которая позволит испытывать математические модели морских судов, имитируя реальные условия. Например, можно будет проверить алгоритмы расхождения судов в автономном режиме или движение судна по маршруту в неблагоприятных погодных условиях.



«Мы видим, что сегодня российские разработки все больше замещают импортные аналоги и вызывают большой интерес у судовладельцев. В первую очередь, решают вопросы безопасности и снижения затрат. К примеру, еще один разрабатываемый нами проект – береговой центр управления судами по сути является аналогом центра управления полётами аэропортов. Эта береговая система интеллектуального мониторинга и контроля за движением и положением судов, будет обеспечивать безопасность и эффективность судоходства в зонах с интенсивным морским трафиком и повышенным риском», – отметил президент компании Sitronics Group Николай Пожидаев.