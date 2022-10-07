SuperJob: вакансий в сфере телекоммуникаций в России за год стало больше на 52%

Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы SuperJob изучили динамику зарплат и вакансий в отрасли телекоммуникаций и выяснили, какие специалисты самые высокооплачиваемые, а также сколько процентов составил годовой прирост заработных плат у различных профессий в телкоммуникациях. По данным исследовательского центра SuperJob, вакансий в сфере телекоммуникаций в целом по России за год стало больше на 52%, сообщили CNews представители SuperJob.

SuperJob не отмечает снижения заработных плат в сфере телекоммуникаций: зарплаты растут, отрасль наращивает подбор линейного персонала и ИТР. Так, за год зарплата инженеров-проектировщиков систем связи в Москве и Санкт-Петербурге выросла в номинальном выражении на 5%, инженеров техподдержки — на 13 и 8% соответственно, электромонтажников — на 13 и 11%.

Больше всего в Москве и Санкт-Петербурге готовы платить главному конструктору. Так, рыночная заработная плата такого специалиста в Москве в 2022 г. составляет 230 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге – 200 тыс. руб. Максимальная же зарплата такого специалиста в Москве равняется 550 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге – 480 тыс. руб. Годовой прирост средней рыночной заработной платы в обоих городах составил по 5%.

Руководителю отдела технической поддержки в Москве сейчас предлагают максимальную зарплату 270 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге – 240 тыс. руб. Средняя рыночная зарплата такого специалиста в столицах составляет 130 и 120 тыс. руб.. Годовой прирост средней рыночной заработной платы в процентах в обоих городах составил по 5% и 6% соответственно в Москве и Санкт-Петербурге.

На третьей позиции находится такой специалист, как инженер-проектировщик. Максимально ему предлагают 240 тыс. руб. в Москве и 200 тыс. руб. в Санкт-Петербурге. Медианная зарплата в этом году составляет 105 тыс. руб. и 85 тыс. руб. соответственно. Годовой прирост средней рыночной заработной платы в обоих городах составил по 5% и 6% соответственно в Москве и Санкт-Петербурге.

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Инженеру технической поддержки готовы максимально платить в 2022 г. в Москве 155 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге – 130 тыс. руб. Медианная зарплата в 2022 г. составляет 85 тыс. руб. и 70 тыс. руб. соответственно. Электромонтажнику в Москве в 2022 году предлагают максимальную зарплату 150 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге – 130 тыс. руб. Медианная зарплата в 2022 г. составляет 85 тыс. руб. и 78 тыс. руб. соответственно.

В топе зарплатных предложений в телеком отрасли оператор технической поддержки, такому специалисту максимально готовы платить по 80 и 65 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге в 2022 г.. Медианная зарплата в этом году составляет 60 тыс. руб. и 50 тыс. руб.