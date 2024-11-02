SuperJob: бюджет на покупки в «черную пятницу» вырос на 17%. На распродаже россияне будут покупать бытовую технику, одежду и обувь

Каждый десятый россиянин планирует совершить покупки в «черную пятницу». Средний бюджет на шопинг — более 20 тыс. руб. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Только каждый десятый россиянин полагает, что скидки в «черную пятницу» — это скорее честное снижение первоначальных цен («Сезон подходит к концу, на некоторые товары упадет спрос, вполне разумно проводить ликвидацию по низким ценам»). Трое из четырех уверены, что ноябрьская распродажа — скорее обман («Цены заранее повышают, а потом в «черную пятницу» делают скидку, чтобы итоговая стоимость была как до повышения»; «Минус 90% скидка означает, что товар продают за копейки, но почему-то он стоит столько же, сколько неделей раньше»). 16% затруднились с ответом («Кто-то честный, кто-то нет»). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Мужчины чаще женщин считают большую ноябрьскую распродажу нечестной: 77% против 70% соответственно. Респонденты 35-45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

71% опрошенных не будут приобретать товары в «черную пятницу». Планирует покупки только каждый десятый. Респонденты с доходом от 100 тыс. руб. сообщали о таком намерении чаще (13%).

Средняя сумма, которую россияне готовы потратить в «черную пятницу», составляет 20,5 тыс. руб. За год средний бюджет на покупки вырос на 3000 руб. или 17%.

В «черную пятницу» каждый четвертый опрошенный (23%) планирует купить одежду, каждый пятый собирается приобрести бытовую технику и электронику, 14% — обувь. 8% планируют потратиться на гаджеты, 6% — товары для дома. По 5% будут покупать мебель и товары для детей, 3% — косметику. Причем по сравнению с 2023 г. приобретать одежду и обувь будут чаще, а гаджеты и бытовую технику реже.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 371

Время проведения: 3-31 октября 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.