SuperJob: меньше всего трудностей с поиском работы у соискателей в возрасте от 30 до 38 лет

Сложности трудоустройства среднестатистический россиянин оценил на 6,6 балла из 10. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среднестатистический россиянин оценил сложность трудоустройства на 6,6 балла из 10 (за год средняя оценка практически не изменилась).

Судя по расчетам, легче всего найти работу в возрасте 30—38 лет (средняя оценка составляет 5,2 балла). Сложнее всего трудоустроиться тем, кому 57—59 лет, — их оценка достигает 8,2 балла.

Мужчины меньше всего трудностей испытывают в 30—32 года (4,8 балла). Женщины легче всего находят работу в 30—35 лет (5 баллов). Самая высокая средняя оценка сложности трудоустройства наблюдается у мужчин и женщин 57—59 лет — 8,3 и 8 баллов соответственно.

По сравнению с октябрем 2024 г. оценки сложности поиска работы у молодежи 18—20 лет заметно выросли (+0,9 балла). Нужно отметить, что подобная динамика характерна для лета, когда молодые специалисты выпускаются из учебных заведений. Многие из них впервые приступают к поиску работы по специальности и испытывают серьезный стресс. Сейчас рынок труда благоволит молодежи: 7 из 10 компаний принимают на работу выпускников вузов и колледжей без опыта.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 481

Время проведения: 30 июня — 24 июля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов.