Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Обзор зарплат менеджера по складской логистике. Новое исследование SuperJob

Сервис по поиску работы SuperJob в январе 2025 г. изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по складской логистике». Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Зарплатный максимум менеджеров по складской логистике в Москве составляет 180 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 150 тыс. руб., в Красноярске — 125 тыс. руб. Высокий уровень дохода чаще предоставляют складские комплексы класса А. Такие работодатели ждут специалистов с профильным образованием, опытом работы с WMS и складскими ERP-системами. Общий стаж работы на складе должен составлять не менее трех лет.

Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Роботы трудятся круглосуточно и с постоянным уровнем качества
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд

«Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

Российский бизнес под атакой. Число хакерских нападений на компании за год выросло в 2,5 раза

Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год

Гигантская российская площадка для госзакупок через неделю призналась во взломе и попытке уничтожении инфраструктуры. Сервис не работает из строя

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз
Показать еще