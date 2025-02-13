Разделы

ПО Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Обзор зарплат инженера-конструктора. Новое исследование SuperJob

Сервис по поиску работы SuperJob в феврале 2025 г. изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Инженер-конструктор» в строительных компаниях. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Зарплатный максимум инженера-конструктора в компаниях, специализирующихся на промышленном строительстве, в Москве составляет 300 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 250 тыс. руб., в Екатеринбурге — 220 тыс. руб.

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут
Безопасность

Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам со стажем работы от двух лет и знанием Revit, а также имеющим опыт разработки конструкторской документации по нескольким разделам от начальной стадии до реализации проекта, прохождения экспертиз и защиты конструкторской части проекта.

Дополнительным преимуществом обладают соискатели, которые владеют английским языком на разговорном или свободном уровне.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

После хорошей характеристики Минцифры из-под стражи освобожден Юрий Усков, основатель ИТ-компании iSpring

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Какой ты программист? В России создана национальная система подтверждения ИТ-компетенций

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

ФСТЭК обнаружила в 100 государственных ИТ-системах тысячи уязвимостей

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще