Получите все материалы CNews по ключевому слову
Орлов Антон
|05.05.2025
|43% россиян — против принудительных субботников на работе, 25% — за 1
|21.11.2018
|«Ситилинк» будет распространять товары через пункты DPD Pickup 1
|21.02.2011
|Россияне решили создать процессор для экзафлопсного суперкомпьютера 1
Орлов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12290 1
|Т-Платформы - T-Platforms 395 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 642 1
|U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
|DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 123 1
|Зильберберг Ирина 1 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Рыбаков Михаил 16 1
|Абрамов Сергей 73 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357350, в очереди разбора - 758142.
Создано именных указателей - 173992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.