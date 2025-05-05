Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173992
ИКТ 13541
Организации 10592
Ведомства 1454
Ассоциации 995
Технологии 3436
Системы 25458
Персоны 74653
География 2823
Статьи 1515
Пресса 1212
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2621
Мероприятия 849

Орлов Антон



05.05.2025 43% россиян — против принудительных субботников на работе, 25% — за 1
21.11.2018 «Ситилинк» будет распространять товары через пункты DPD Pickup 1
21.02.2011 Россияне решили создать процессор для экзафлопсного суперкомпьютера 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Орлов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12290 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 642 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 123 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1979 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12781 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7771 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20410 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8035 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1648 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21113 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31625 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10904 1
Интерконнект 87 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13643 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52330 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16288 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24669 1
Зильберберг Ирина 1 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Рыбаков Михаил 16 1
Абрамов Сергей 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 148058 2
Европа 21893 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 53 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1707 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3189 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1938 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1848 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 902 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1569 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52492 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 1
Германия - Федеративная Республика 12770 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1432 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5642 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2491 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19084 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29931 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2937 1
Энергетика - Energy - Energetically 5205 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 270 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3192 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2498 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 851 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 622 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
РАН - Российская академия наук 1923 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1555 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357350, в очереди разбора - 758142.
Создано именных указателей - 173992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153