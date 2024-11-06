Зарплаты московских ИТ-директоров удвоились и продолжают расти. Программисты тоже не обделены деньгами
Зарплаты ИТ-директоров показали двукратный рост за последние пять лет. За последний же год они увеличились на 18%, то есть их увеличение значительно опережает официальную инфляцию, которая по итогам 2023 г. составила около 7%. Но вся эта статистика актуальна только для Москвы.
Столичному руководителю – много денег
Российские ИТ-директора, работающие в Москве, в настоящее время получают в среднем вдвое больше, нежели в октябре 2019 г. непосредственно перед началом пандемии коронавируса, сообщили CNews представители портала по поиску работы SuperJob. В год их зарплата растет на 18%, что более чем вдвое опережает официальную инфляцию – около 7% по итогам 2023 г. и в пределах 8,5% в октябре 2024 г.
В некоторых случаях доходы ИТ-руководителей за отчетный период выросли даже более чем в два раза. Рост их медианной зарплаты за последние пять лет достиг Медианная зарплата разработчиков на Python, самом популярном языке программирования в мире, за тот же срок показала 115,4-процентный рост. Ежемесячные медианные доходы их коллег, пишущих на С++, просто удвоились (+100%).
В числе ИТ-профессий – лидеров по наиболее высокому темпу увеличения заработной платы – ИТ-директор (CIO, Chief Information Officer), директор по кибербезопасности, специалист по защите информации, а также программист на C++ и тестировщик программного обеспечения, сообщили CNews в Superjob.
Что же до самих темпов прироста средней рыночной зарплаты, то у ИТ-директоров он составляет составил 18,2% в год, у ИБ-специалистов – 16,7% выше, у программистов на C++ – 12%, у тестировщиков ПО – 9,7%.
Хорошо платят не всем
Эксперты Superjob подчеркнули, что по-настоящему высокая зарплата в московской ИТ-сфере, как и темпы ее роста, лишь у тех, у кого уже есть за плечами два-три года работы в этой отрасли. Другими словами, джуны, то есть начинающие специалисты, пока не у дел – в сервисе отмечают, что даже вакансий для них в столице в настоящее время совсем мало – всего-навсего 5% от общего количества ИТ-вакансий в Москве.
|озиция
|Рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, дополнительных льгот и компенсаций), тысяч рублей в месяц
|Динамика средней рыночной заработной платы, %
|2 019
|2 020
|2 021
|2 022
|2 023
|2 024
|за 1 год
|за 5 лет
|median
|max
|median
|max
|median
|max
|median
|max
|median
|max
|median
|max
|Директор по IT
|300
|800
|400
|800
|450
|900
|500
|1 200
|550
|1 500
|650
|1 700
|18,20%
|116,70%
|Директор по информационной безопасности
|230
|500
|320
|600
|350
|700
|380
|800
|400
|800
|450
|1 000
|12,50%
|95,70%
|Руководитель отдела разработки ПО
|250
|600
|300
|600
|320
|700
|350
|750
|390
|750
|420
|1 000
|7,70%
|68,00%
|Системный архитектор
|200
|400
|240
|400
|250
|450
|300
|600
|350
|600
|380
|650
|8,60%
|90,00%
|Программист Java
|170
|480
|200
|500
|230
|500
|270
|550
|300
|500
|320
|600
|6,70%
|88,20%
|Программист C++
|140
|350
|200
|400
|210
|400
|240
|500
|250
|600
|280
|650
|12,00%
|100,00%
|Разработчик iOS
|200
|350
|220
|400
|230
|400
|270
|550
|280
|550
|300
|550
|7,10%
|50,00%
|Программист PHP
|150
|350
|170
|320
|190
|400
|250
|500
|270
|550
|280
|550
|3,70%
|86,70%
Источник: SuperjobПерейти к полной таблице
Авторы исследования подчеркивают, что при трудоустройстве джуна работодатели сейчас отдают предпочтение в первую очередь выпускникам и студентов топовых вузов. «Рынок труда пресытился выпускниками интернет-курсов без практического опыта работы: последние два года зарплаты junior-специалистов практически не растут, а по отдельным позициям есть отрицательная динамика», – добавили они.
Писать программы все еще выгодно
В России по-прежнему востребованы программисты, пишущие на самых разных языках программирования. Если судить только по количеству открытых вакансий, сильнее всего работодатели ищут специалистов в Java, PHP, C++.
Зарплата тех, кто пишет на C++ за пять лет удвоилась, те, кто выбрал Java, стали зарабатывать больше на 88%, а PHP-программисты – на 86,7%.
Отдельно стоит отметить разработчиков мобильных приложений. Медианные зарплаты iOS-разработчиков за пять лет показали 50-процентный рост, Android-разработчиков – 75-процентный.
Не менее важен и тот факт, что в настоящее время Android-разработчики в России ценятся больше, нежели пять лет назад. Если в 2019 г. программисты iOS зарабатывали на 25% больше, чем программисты Android (в среднем 200 и 160 тыс. руб. соответственно), то сейчас разрыв находится на уровне 7% (300 и 280 тыс. руб.).
Не программированием единым
Заработать больше в ИТ-сфере можно не только путем написания программ. Так, в сегменте кибербезопасности медианные зарплаты за пять лет у ИБ-директоров выросли на 95,7%, у ИБ-специалистов – на 90,9%.
Средняя зарплата руководителей отделов тестирования ПО показала рост 55,6% за тот же период, у специалистов по тестированию она выросла 70,7%.
Аналитики данных в среднем стали зарабатывать на 80% больше, бизнес-аналитики – на 63%. Тем временем, средний заработок системных архитекторов за минувшие пять лет увеличился на 90%, а руководителей отделов разработки ПО – на 68%.
Но, возможно, уже в самом скором будущем о таких темпах прироста зарплат можно будет забыть. По прогнозам Superjob, сам по себе рост продолжится, однако его темпы в процентном соотношении начнут снижаться из-за эффекта высокой базы и составят в диапазоне 9-10% к концу 2025 г.