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Полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры

37% россиян мечтают бороздить просторы Вселенной. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

О полете в космос мечтают 37% россиян. Мужчины — значительно чаще женщин (47 и 27% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем чаще они хотят полететь к звездам: 31% среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. руб. в месяц и 41% среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. Но больше всего желающих стать космонавтом — среди молодежи до 24 лет (56%).

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Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всех о полете в космос мечтают системные администраторы (51%), программисты (49%), инженерно-технические работники (48%) — в этих сферах деятельности традиционно больше мужчин. Меньше всего желающих рисковать — среди представителей типично женских профессий: медицинских сестер (17%), главных бухгалтеров и эйчаров (по 21%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 562. Время проведения: 8 марта — 4 апреля 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 3тыс. респондентов

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