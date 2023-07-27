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Microsoft и Amazon готовят бесплатного «убийцу» Google Maps

Microsoft, Amazon, Meta* и TomTom выпустили первый открытый и бесплатный набор данных для построения электронных карт в рамках инициативы Overture Maps Foundation. Постоянно обновляемые датасеты позволят создать открытые картографические и навигационные сервисы и, возможно, пошатнуть монополию Google и ее сервиса Maps.

Гигантский набор геонавигационных данных

Организация Overture Maps Foundation (OMF), основанная международными ИТ-гигантами, выпустила первый открытый набор картографических данных, пишет The Verge.

Сторонние разработчики смогут использовать предоставленные организацией данные в собственных разработках, таких как приложения для навигации. По заявлению OMF, в релизе представлена информация о 59 млн достопримечательностях («местах»), а также о дорожных сетях, зданиях и административных границах в виде отдельных слоев.

В OMF отмечают, что данные в наборах были отформатированы таким образом, чтобы разработчики могли «получать и применять картографические данные стандартным, задокументированным способом».

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Фото: CardMapr.nl / Unsplash.com
Meta*, Microsoft и Amazon выпустили открытый набор данных для создания картографических приложений и сервисов

Инструкции по получению доступа к наборам данных размещены на официальном веб-сайте Overture.

В будущем OMF планирует выпускать обновления наборов данных на регулярной основе, однако пока в организации не определились с частотой и датой релизов.

Какие данные содержатся в датасете

Слой «Здания» содержит информацию о 780 млн строений по всему миру. Он был подготовлен путем сведения в одну базу данных из различных не связанных друг с другом проектов, в том числе краудсорсингового OpenStreetMap, а также с использованием ИИ-технологий Microsoft и наработок компании Esri.

Слой «Транспорт» включает сведения о дорожных сетях и задействует данные проекта OpenStreetMap. Разработчиками из OMF была проведена работа по конвертации соответствующей информации в специальный формат, который «обеспечивает последовательную сегментацию данных» и упрощает обогащение данных.

Слой «Административные границы» вместил в себя информацию о национальных и региональных административных границах. Названия государств, населенных пунктов и прочих административных единиц переведены на 40 языков.

Условия лицензирования датасета

Данные о достопримечательностях и административных границах распространяются на условиях лицензии CDLA Permissive v 2.0, которая позволяет их свободно использовать, модифицировать и передавать другим лицам при условии включения текста самой лицензии в состав распространяемого набора информации.

Сведения о дорожных сетях лицензируются под ODbL, которая также явно разрешает распространять их и использовать в производных работах в исходном или измененном видах, но непременно на условиях ODbL. Кроме того, она накладывает некоторые ограничения на использование лицензиатом технических средств защиты авторских прав (DRM).

Как получить доступ к набору данных

Наборы данных выгружены в хранилища на базе Microsoft Azure и Amazon S3 и доступны в формате Parquet (хранит вложенные структуры данных в плоском столбчатом формате). К датасетам можно обращаться напрямую – непосредственно в облаке, перенести в другое хранилище или загрузить на собственный компьютер для использования без подключения к Сети.

OMF рекомендует именно первый способ – с применением языка структурированных запросов (SQL) в рамках сервисов Amazon Athena, Microsoft Synapse или развертываемого локально ПО DuckDB.

Как появилась OMF и каковы ее цели

OMF была основана в декабре 2022 г. компаниями Amazon Web Services, Meta*, Microsoft и TomTom. Позднее к ним присоединились Cyien, InfraMappa, Nomoko, Precisely, PTV Group, SafeGraph, Sanborn и Sparkgeo.

Согласно информации, опубликованном на сайте организации, в OMF cчитают, что картографические данные должны стать «общим ресурсом для поддержки будущих приложений».

Требования пользователей к точности и актуальности электронных карт продолжают расти, связанные с этим расходы и трудозатраты по сбору и актуализации соответствующих данных в глобальных масштабах теперь настолько велики, что нести их самостоятельно не может себе позволить ни одна организация, убеждены в OMF.

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Цифровизация

На практике это утверждение успешно опровергается американскими технологическими гигантами Apple и Google. Сервис последней – Google Maps, с учетом огромной популярности смартфонов на базе ОС Android, занимает доминирующее и едва ли не монопольное положение на рынке.

О популярности Google Maps в том числе свидетельствуют его показатели в магазине приложений Google Play – более 10 млрд скачиваний со средней оценкой 4 балла из 5 на основе более чем 17 млн отзывов.

OMF прямо не декларирует своей целью борьбу с монополией сервиса Google Maps, однако деятельность организации явно противоречит интересам поискового гиганта, который, как отмечает The Verge, зарабатывает на сервисе, взимая плату с разработчиков приложения за доступ к его API.

*Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны

Дмитрий Степанов

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