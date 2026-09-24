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Индексная книга (каталог) CNews*
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DuckDB

DuckDB

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.09.2026 Arenadata Orchestrator: встроенная аналитика DuckDB и переход на Airflow 3 1
27.07.2023 Microsoft и Amazon готовят бесплатного «убийцу» Google Maps 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

DuckDB и организации, системы, технологии, персоны:

Esri 176 1
PTV Group 44 1
Google LLC 12775 1
Precisely - Syncsort 11 1
TomTom 54 1
Meta Platforms 186 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 1
Apple Inc 13265 1
Amazon Inc - Amazon.com 3302 1
Microsoft Corporation 25856 1
Overture Maps Foundation 2 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 958 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1230 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10825 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23558 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5324 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13266 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18312 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27077 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28509 1
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Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 709 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1227 1
Apache Parquet 20 1
OpenStreetMap - OSM 74 1
Google Android 15339 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3583 1
Microsoft Azure 1530 1
Россия - РФ - Российская федерация 167932 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55019 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21946 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 752 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 1
The Verge - Издание 622 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474345, в очереди разбора - 724534.
Создано именных указателей - 201730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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