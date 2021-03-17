Samsung и Radiant разработали решение для соблюдения социальной дистанции в офисах при помощи Galaxy Watch

Для помощи бизнесу в США, чьи работники посещают офисы, компания Radiant разработала решение для мониторинга социального дистанцирования на базе носимых устройств Galaxy Watch. Предустановленное на Galaxy Watch Active2 приложение Radiant RFID использует технологию BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением), чтобы измерить расстояние между носителями таких же умных устройств. Если другой человек находится на расстоянии менее 180 см, часы вибрируют, а на экране появляется оранжевое сообщение «Будьте осторожны». Также часы предупреждают, если сотрудники собираются в группу больше 10 человек. Решение помогает соблюдать требования социального дистанцирования и превентивно оповещать сотрудников офисов, заводов и складов об опасности заражения вирусом. По оценкам Radiant, такое решение позволяет снизить количество опасных взаимодействий в офисах и на производстве на 65-70% уже через несколько дней после старта ношения устройств сотрудниками.

Радиус работы BLE почти равен дистанции, которую сотрудникам необходимо соблюдать для снижения риска заразиться. Таким образом, два устройства «видят» друг друга именно в тот момент, когда люди нарушают правило социального дистанцирования. Это существенно снижает количество ложноположительных срабатываний, из-за которых пользователи обычно начинают игнорировать предупреждающие сигналы.

Приложение Radiant RFID не нужно дополнительно устанавливать на смартфон, а все данные, которые проходят через устройство, анонимизированы, таким образом личная информация сотрудников не может быть скомпрометирована. Помимо этого, многоуровневая платформа Samsung Knox, встроенная в устройства Samsung, помогает защищать данные пользователей как на аппаратном, так и программном уровнях. KNOX непрерывно контролирует устройства, регистрируя любую подозрительную активность и попытки совершения вредоносных атак.

Внедрение таких систем мониторинга позволяет бизнесу снизить расходы на здравоохранение. Согласно анализу, проведенному Обществом по управлению кадрами (SHRM), увеличение уровня заражения COVID-19 всего на 10% приводит к увеличению общих расходов на здравоохранение для работодателей на 1-3%. Приложение также анализирует анонимизированные данные о том, как взаимодействуют коллеги, что в случае заболевания одного из работников позволяет отследить, с кем он общался и не отправлять в карантин всю смену. Еще такие меры позволяют предотвратить простои оборудования.

Это не единственный способ использования носимых устройств Galaxy Watch для принятия сдерживающих мер по распространению вируса. Например, приложение Hand Wash («Мытье рук») для Galaxy Watch напоминает о необходимости мыть руки через регулярные промежутки времени и автоматически запускает таймер на 25 секунд, когда пользователь начинает это делать.

Пандемия продолжает свое шествие по миру, и несмотря на то, что для большого количества профессий сохраняется дистанционный режим работы, в некоторых странах сотрудники компаний постепенно возвращаются в офисы. Согласно данным опроса работодателей из Нью-Джерси, главный критерий для возвращения работников в «офлайн» — их уверенность в безопасности.

В сложившихся обстоятельствах бизнес применяет беспрецедентные меры для соблюдения норм санитарной безопасности, особенно в отраслях и на производствах, где удаленный формат работы невозможен. Для того, чтобы избежать новых вспышек заболеваний, компании проводят регулярные тестирования сотрудников, обеспечивают их масками, перчатками, санитайзерами и другими средствами индивидуальной защиты.