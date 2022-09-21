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«Мегафон» зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы

Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети «Мегафона» выросли в шесть раз. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Ажиотажный спрос аналитики «Мегафона» связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета.

Пик интереса к детским смарт-часам пришёлся на 31 августа и 1 сентября – в эти дни продажи выросли по сравнению с тем же днем прошлого года в семь раз, а средний чек покупки вырос на 15%. В этот период умные часы стали самым популярным товаром в розничной сети «Мегафона», спрос на них был выше в три раза даже по сравнению с декабрём 2021 г., когда часы традиционно становятся одним из самых популярных подарков к Новому году. Кроме того, в конце августа и начале сентября интерес к умным часам для детей оказался выше, чем к смартфонам, продажи которых выросли на 10%.

Лидерами продаж стали устройства от брендов Elari, Jet, Aimoto и Huawei. Основным драйвером роста стали детские часы с поддержкой 4G: ElarI FMK Go 4G, Jet Kid Vision 4G и Aimoto IQ 4G. Такие гаджеты дают возможность родителям не только отслеживать местоположение ребёнка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи. Самыми популярными стали устройства в жёлтом и розовом цвете – на них пришлось 62% всех продаж.

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Детские смарт-часы активно покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.

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