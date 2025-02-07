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Онлайн-школа Skyeng запустила персональную генерацию контента уроков для учеников с помощью ИИ

Онлайн-школа Skyeng запустила автогенерацию интерактивного контента урока с помощью ИИ на основе методологически выверенного стандарта урока. При составлении плана урока искусственный интеллект учитывает уровень знаний ученика, его интересы, цели занятий и желаемую тему, которую выбирает ученик без участия преподавателя. За 2-6 минут система создаёт персональный план и контент урока, а также домашнее задание с интерактивными упражнениями.

«Использование возможностей искусственного интеллекта в процессе обучения — это тренд, который определит развитие образования в ближайшие несколько лет. Мы уже сейчас понимаем, как важны в образовательном процессе индивидуальный подход и персонализация образовательного опыта. Чтобы ученики могли получать индивидуальные уроки и домашние задания, мы связали в единую систему нашу образовательную программу, методические структуры уроков, данные об уровне и интересах ученика с генеративными нейросетями. В результате за несколько минут мы получаем индивидуальный урок, аналог которого требует несколько дней работы методистов и иллюстраторов. Уже сейчас мы видим сотни тем, которые интересуют учеников — от футбола и гостиничного бизнеса, до музыки 90-х и последних открытий в медицине» — сказала Альбина Сафонова, product lead Skyeng.

Все преподаватели английского имеют возможность в режиме реального времени создать интерактивное упражнение на любую тему. В среднем упражнение генерируется за 9 секунд. Сейчас этой возможностью пользуется 10% преподавателей. Чаще всего эту функцию используют для создания дополнительных упражнений по грамматике.

В начале февраля Skyeng запустил возможность персонального выбора «разминки» в начале урока. Изменился «образовательный дизайн» урока — теперь ученик может принимать решения и влиять на ход занятия. Если раньше преподаватель выбирал темы и задания самостоятельно, то сейчас ученик может сам решить, как пройдут первые 5-10 минут урока. В компании считают, что увеличение автономии учеников принесёт им больше удовольствия от уроков и мотивирует продолжать заниматься.

Платформа с помощью ИИ и методического стандарта генерирует контент и картинку упражнения, а также обложку «разминки» для «витрины». А после этого размещает контент в «витрину» на нужные «полки интересов» ученика. Когда ученик настраивает интересы в профиле, он может управлять выдачей контента в «витрину». Например, при выборе «путешествий», система автоматически покажет «разминки» на этот интерес.

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Из-за быстрой скорости генерации контента, темы «разминок» всегда остаются актуальными — система за несколько секунд генерирует контент упражнения.

В тестовой выборке 53% учеников начинают урок с разминки по собственному выбору. В конце февраля 100% учеников получат возможность заниматься с «разминками».

В планах у Skyeng продолжить улучшать опыт пользователей с помощью доступных технологий. И уже к середине 2025 г. планирует внедрить «граф навыков» — метод, который позволит записывать в базу знаний результаты решения упражнений каждого ученика, чтобы автоматически определять степень освоения навыков и проблемные зоны. Так платформа сможет повысить эффективность и скорость обучения через рекомендацию необходимых заданий без дополнительной помощи преподавателя.

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