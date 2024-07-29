Искусственный интеллект мотивирует российских студентов проходить онлайн-курсы до конца

Karpov.courses совместно с онлайн-школой английского языка Skyeng провели исследование среди студентов и выяснили, что их мотивирует проходить онлайн-обучения до конца и какие основные причины досрочного завершения курсов. Об этом CNews сообщили представители karpov.courses.

По данным karpov.courses, студенты выбирают дополнительное образование в сфере Data Science, чтобы получить новые знания и навыки (65,57%), структурировать имеющиеся знания (45,65%), расширить навыки для более эффективного решения текущих задач (45,65%), а также начать новую карьеру (40,5%).

В Skyeng отмечают, что при выборе обучения по английскому языку россияне не преследуют карьерные цели — большинство (70%) хочет изучать язык для путешествий и общения. Обучение под конкретные рабочие задачи выбирают около 20%. Реже всего студенты идут на обучающие программы для саморазвития (6%) или переезда (4%).

По данным karpov.courses, в среднем около 7,56% студентов не завершают курсы. Чаще обучение прерывают студенты долгосрочных курсов, а также тех, которые обучают начальным навыкам.

Также karpov.courses выяснили, что почти половина (48,6%) забрасывает прохождение курсов из-за снижения интереса к программе. Среди прочих причин – нехватка времени (26%), получение оффера до конца обучения (23%), слишком сложный для усвоения материал (16%).

Согласно аналитике обеих компаний, в процессе обучения студентам важны персонализированный подход, применение искусственного интеллекта, а также мотивирующий преподаватель. Среди прочего студенты называют потребность в постоянной поддержке и развернутой обратной связи.

В karpov.courses искусственный интеллект используется для взаимодействия студента с командой поддержки, проверки работ и персональной обратной связи, а также для помощи преподавателям в разработке заданий.

В Skyeng отмечают, что основные составляющие мотивации студентов — отслеживание прогресса, персонализация обучения, удовлетворенность преподавателями и технические инновации в виде искусственного интеллекта. Когда студент ощущает свой прогресс, у него хороший преподаватель, который нашел подход именно к нему

«Чтобы повысить мотивацию проходить обучения до конца, сегодня платформам стоит обратить внимание на формирование образовательной траектории, исходя из запроса и интересов студента. Студенту должен предлагаться релевантный контент, позволяющий изучать язык в интересном для него сеттинге. При этом важно показывать, как он продвигается к своей цели, какие этапы уже прошел и что осталось», — сказала Анастасия Шишова, руководитель бизнес-вертикали английского языка онлайн-школы Skyeng

«Важно не только создавать качественный контент, но и фокусировать студентов на его ценности для будущей карьерной траектории, работать с мотивацией, выбирать практико-ориентированный подход к созданию продукта. А чтобы студент в быстром ритме жизни мог встроит обучение в свой график, стоит выстраивать системы гибкого сопровождения и обратной связи», – сказала Ксения Барковская, руководитель студенческого сервиса karpov.courses

Исследование было проведено на базе внутренней аналитики karpov.courses – 3,5 тыс.+ студентов и всем массиве учеников онлайн-школы Skyeng.