Российские ИТ-специалисты готовы бросить работу ради собственного дела

Аналитики онлайн-университета Skypro провели исследование и выяснили, что 64% ИТ-специалистов лишь частично удовлетворены своим карьерным статусом. Недовольных перспективами на работе оказалось 17%, а тех, кого устраивает текущая карьера — 16%. Две трети опрошенных (72%) отметили частичную удовлетворенность финансовым положением.

Исследование выявило, что абсолютное большинство ИТ-сотрудников (82%) считают возможным создание стартапа параллельно с основной работой. Каждый третий респондент (36%) признался, что выберет дополнительный проект в свободное время, который принесет прибыль, тогда как 49% предпочитают отдыхать и заниматься саморазвитием.

При этом 59% респондентов признались, что хотели бы в перспективе открыть свой бизнес. Отмечается, что каждый четвертый хотел бы быть самостоятельным предпринимателем, тогда как 53% создали бы его с родственниками или друзьями.

Выбирая отрасль для стартапа, каждый четвертый респондент (25%) хотел бы построить бизнес в финансовом секторе. 14% опрошенных рассматривают реализацию предпринимательского потенциала в агропромышленности. Перспективными отраслями также назвали образование (13%), гастрономию (9%) и маркетинг (7%). Почти каждый третий респондент отмечает, что заработок от внерабочей деятельности можно считать приемлемым, если за проект он получит от 20 до 40 тыс. руб., а 35% не рассматривают подработки, которые принесут им менее 40 тыс. руб.

«Даже при достаточно высоких зарплатах в ИТ-секторе основной целью поиска дополнительной нагрузки вне работы стал заработок, который отметили 43% опрошенных. Но важно отметить то, что среди причин респонденты также назвали возможность расширить область рабочих знаний (23%) и самореализацию (23%). А учитывая интерес к бизнесу и стартапам, можно предположить, что многие ИТ-специалисты обладают большим предпринимательским потенциалом», — отметил Михаил Свердлов, директор по развитию онлайн-университета Skypro.

Тенденция высокого спроса на ИТ-специалистов в последний год сохраняется. Несмотря на то, что он превышает предложение, уровень удовлетворенности карьерным и финансовым положением среди ИТ-сотрудников остается низким. Именно этим обуславливается желание получить дополнительный источник дохода и открыть собственный бизнес среди работников ИТ-отрасли.