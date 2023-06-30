55% руководителей слишком медленно внедряют ИТ в рабочие процессы

Онлайн-университет востребованных профессий Skypro и сервис для совместной работы над проектами и задачами WEEEK провели исследование и выяснили, что 78% руководителей делегируют сотрудникам проведение цифровой трансформации, но контролируют весь процесс.

Топ-менеджмент считает, что внедрение ИТ-инструментов больше всего необходимо в менеджменте (72%), логистике (65%) и бухгалтерии (55%). Меньше всего такая помощь необходима сотрудникам, работающим с документооборотом (39%), продажами (45%) и в планово-производственных отделах (12%).

Адаптация к новым процессам требует времени и издержек. Так, 55% руководителей заявили, что новые ИТ-инструменты осваиваются сотрудниками медленно. При этом 5% опрошенным внедрение дается крайне тяжело уже на старте работы.

Руководителям приходится усиливать коллектив ИТ-специалистами, чтобы снизить операционные издержки и повысить выручку компании. Чаще всего респонденты нанимают системных администраторов (74%) и аналитиков (56%). В топ-3 также попали программисты (30%). Почти половина опрошенных руководителей (49%) готовы выделять на обучение своей команды ежемесячно от 100 до 300 тыс руб. и лишь 14% – от 300 до 400 тыс. руб.

Каждый второй руководитель (58%) отправляет подчиненных на обучение аналитике, а треть предпочитают разработку (19% – «1C», 15% – Python и другие языки программирования). Интересно, что перед оплатой обучения 70% руководителей подписывают документ, который регламентирует их работу в компании с учетом оплаты за обучение. При этом 27% руководителей боятся, что сотрудник после прохождения обучения покинет компанию.

«Технологии не стоят на месте — цифровизация уже касается каждой компании вне зависимости от сферы ее деятельности. Системы электронного документооборота, CRM, таск-менеджеры и другие программы оптимизируют и делают прозрачными все бизнес-процессы. Для более эффективной трансформации руководителям и подчиненным необходимо обучаться ИТ-навыкам, которые позволят глубже разбираться в цифровых процессах. Речь идет хотя бы о базовой подкованности в области информационных технологий. Пока еще никто не требует от линейных сотрудников навыков разработки, но для ряда компании это всего лишь вопрос времени», — отметила Светлана Шиманская, руководительница карьерного центра онлайн-университета Skypro.

*Опрос проводился среди 1194 руководителей компаний и отделов в июне 2023 г.

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Skypro — онлайн-университет рентабельного образования от Skyeng. Skyeng — образовательная компания. Сейчас Skypro обучает шести профессиям: аналитик данных, инженер по тестированию, Python-разработчик, Java-разработчик, Web-разработчик, Графический дизайнер, а еще в каталоге — 10 образовательных программ по программированию, маркетингу и финансовой грамотности.

WEEEK — платформа для совместной работы над проектами и задачами. В одной рабочей области сервиса находится: Таск-менеджер с удобным планировщиком, канбаном и диаграммой Ганта, база знаний и CRM-система. WEEEK помогает командам структурировать и расписывать бизнес идеи, выстраивать прозрачный процесс работы, а также анализировать результат. Количество пользователей не ограничено. Сейчас WEEEK уже пользуются более 110 тыс. человек.