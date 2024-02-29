«Сравни»: за полгода спрос на курсы по программированию вырос на 34%

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» изучили спрос на программы онлайн-образования. Самыми популярными направлениями в 2024 г. стали программирование (21% от всех программ), дизайн (15%) и маркетинг (8%). При этом спрос на курсы по программированию с сентября 2023 г. вырос на 34%. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

В период с сентября по ноябрь 2023 г. спрос на курсы по программированию составлял 15% от всех остальных направлений, а уже в конце 23 и начале 2024 г. чуть более 20% (на 34% выше). В аналогичный период сильно вырос спрос на курсы по маркетингу — на 17%. В то же время спрос на курсы по дизайну не изменился.

Самыми популярными направлениями в онлайн-образовании у россиян с 2023 г. стали программирование (20% от всех программ), дизайн (15%) и маркетинг (7-8%). Для сравнения — в 2022 г. россияне хотели учиться программированию (31% от всех приобретенных программ), дизайну (19%) и бизнесу и управлению (8%).

«Тренд на освоение ИТ-специальностей с помощью онлайн-курсов мы наблюдаем уже несколько лет. Стабильным спросом на нашей платформе пользуются курсы по Python, 1С-разработке и тестированию. Интерес к ИТ-направлениям растет год от года, а главным стимулом остается высокий уровень дохода и лояльные условия по формату работы», — сказал Александр Сырычко, руководитель продукта «Образование» в «Сравни».

Чаще всего пользовали «Сравни» приобретали онлайн-курсы в сфере ИТ от Skillbox, Skypro, Eduson, «Нетологии». Дизайну больше всего учились в Contented, Skillbox и ProductStar и выбирали курсы по дизайну интерьеров, графическому, веб и 3D-дизайну, а также AutoCad. В маркетинге были популярны курсы по продажам на маркетплейсах, копирайтингу и интернет-маркетингу от Eduson Academy, Skillbox и «Нетологии».

По данным «Сравни», в 2022 г. средний чек на онлайн-курсы составил 52 тыс. руб., в 2023 г. вырос на 9% и составил 56,8 тыс. руб., а на начало 2024 г. — уже 61,8 тыс. руб. Таким образом за два года средний чек в онлайн-образовании вырос на 18%. При этом в последний год размер среднего чека изменялся нелинейно. Например, в четвертом квартале 2023 г. средний чек оказался на 15% ниже, чем в третьем (53,8 тыс. и 63,9 тыс., соответственно). Это по большей части связано с аномально высокими показателями в августе и сентябре перед пиком сезона и более экономным поведением пользователей в преддверии нового года. В январе 2024 г. был отмечен новый скачок роста: средний чек оказался больше декабрьского на 12% (61,8 тыс. и 55 тыс. соответственно).

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«Сравни» — финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 18 млн пользователей.